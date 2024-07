10 sugestii de activități pentru serile memorabile cu prietenii

1. Faceți schimb de haine

2. Văruiți o încăpere

3. Pictați portretele fiecăreia

4. Mergeți la un restaurant nou

5. Plimbați-vă

6. Organizați o seară de karaoke

7. Gătiți cina

8. Vedeți un film

9. Creați-vă propria olimpiadă

10. Plănuiți-vă vacanța

Este bine pentru suflet să petreci timp cu prietenii, dar, ca în orice relație, este nevoie de efort pentru a menține și a cultiva prieteniile. O modalitate bună de a consolida legăturile este să faceți activități împreună. Astfel, veți avea ocazia să învățați mai multe unul despre celălalt și să creați noi amintiri.Petrecerea timpului, desfășurarea activităților și participarea la hobby-uri în comun construiesc apropiere și siguranță în relații. Fie că vă conectați online și vedeți cine este mai bun la jocuri de cărți, după ce activați un PokerStars bonus code , fie că jucați remi adunați toți în jurul unei mese, conexiunea constantă face relația de prietenie durabilă.Iată 10 sugestii de activități pentru serile în care reușiți să vă reuniți:Va fi distracție maximă să vă schimbați hainele între voi. Faceți o fotografie atunci când vă strângeți, fiecare în hainele lui, apoi una după ce s-a efectuat schimbul. Este foarte amuzant atunci când mărimile nu sunt asemănătoare, iar noua îmbrăcăminte este prea mică pentru unii, respectiv prea largă pentru alții. Și schimbul de case este distractiv.Prietenul la nevoie se cunoaște, iar când unul dintre voi are nevoie să își redecoreze casa trebuie ca toată „echipa” să se mobilizeze. Puneți-vă îmbrăcămintea „de scandal”, confecționați-vă coifuri de hârtie și treceți la treabă. Operațiunea de văruit va fi foarte eficientă și foarte distractivă. Cineva cu simț artistic poate picta ceva pe un perete.Apropo de simț artistic, puteți avea o activitate în care să activați pictorul din fiecare. Faceți bilețele cu numele fiecăruia și extrageți câte unul. Desenați portretul prietenului al cărui nume l-ați extras. Chiar nu trebuie să aveți talent pentru o asemenea provocare. Din contră. Cu cât mai nereușit este desenul, cu atât mai mare este distracția.Elementul de noutate este benefic în fiecare relație de prietenie. Săriți pentru rutină și faceți ceva în premieră măcar o dată pe săptămână. De exemplu, alegeți un restaurant la care nu ați mai fost niciodată. Încercați mâncăruri noi și cocktailuri despre care ați citit în cărți și în reviste. Puteți să pretindeți că sunteți turiști și să vorbiți într-o limbă străină.Ieșiți la o plimbare de seară, pe jos sau cu bicicletele. Atunci când ajungeți într-un loc care „instagramabil”, opriți-vă și faceți cât mai multe fotografii. Puteți să creați chiar un album al prieteniei, cu poze din toate plimbările și vacanțele în care ați fost împreună. Într-o seară de weekend, puteți merge la o drumeție pe un traseu lejer, potrivit pentru toți membrii grupului.Așa cum talentul la desen nu este o condiție obligatorie atunci când vă desenați portretele, aptitudinile muzicale sunt opționale într-o seară de karaoke . Regula este clară: nimeni nu are voie să spună că cineva nu cântă bine. O altă regulă: toată lumea trebuie să se simtă bine, să aplaude și să aibă o seară de neuitat.Gătitul este o altă activitate care îi aduce pe prieteni împreună. Puteți alege o rețetă pe care să o preparați în comun, sau puteți găti pe rând, unul pentru toți ceilalți, așa cum era formatul emisiunii „Cireașa de pe tort”. Dacă nu vă decideți ce mâncare să faceți, faceți o selecție dintre rețetele preferate și trageți la sorți. Contribuiți la un fond comun din care să cumpărați ingredientele.Mai puțin solicitant este să vizionați un film împreună. Din moment ce sunteți prieteni, probabil că aveți cam aceleași preferințe, pentru că cine se aseamănă se adună, însă e posibil ca în cadrul găștii să existe înclinații spre genuri diferite. Ca să nu se supere nimeni, alegeți pe rând filmul de văzut și nimeni nu poate spune că nu vrea să se uite la „așa ceva”.Tot suntem în anul Jocurilor Olimpice de la Paris... Organizați-vă propria Olimpiadă, cu table, șah, remi, șeptică, darts sau ce alte jocuri vă mai plac. Este o inițiativă foarte antrenantă, potrivită pentru cei cu spirit competitiv. Spre deosebire de Olimpiada clasică, a voastră nu se va disputa din 4 în 4 ani, ci din 4 în 4 zile.Profitați de faptul că sunteți în aceeași încăpere și vorbiți despre viitoarea vacanță. O dată ce ați stabilit destinația, căutați bilete ieftine de avion și cele mai convenabile locuri de cazare. Încercați să aveți două vacanțe pe an, una în țară și una în străinătate. Folosiți-vă de călătorii pentru a lega alte prietenii. Cu prietenii din alte țări puteți face întâlniri periodice online, până când programul vă permite să vă vizitați reciproc.