15+ povestiri interesante și amuzante despre Canada!

● Un alt motiv este legat de evenimentele care au loc constant. Nu pot fi uitate din acest punct de vedere câteva exemple, precum Cirque de Soleil care a luat naștere aici, dar și pentru faptul că în acest loc au fost găzduite Jocurile Olimpice din 1976.



● Canada a reușit să depășească extrem de multe recorduri, câteva dintre ele fiind pentru:



○ Cele mai vechi roci de pe Terra.



○ Cea mai lungă stradă din lume.



○ Cea mai mare insulă, de pe apă dulce.



○ Cea mai lungă plajă la întindere de apă dulce.



○ Cea mai lungă coastă.



○ Cea mai lungă autostradă.



○ Cele mai înalte valuri din lume.



○ Cel mai lung patinoar în Winnipeg și cel mai mare patinoar la Canalul Rideau din Ottawa.



○ Cea mai lungă graniță nesecurizată de pe tot Globul.



● Când vine vorba de celebrități, lista artiștilor canadieni este destul de mare. Însă, spre deosbire de majoritatea țărilor, această țară nu îi scoate în evidență prea mult. Iată câteva exemple de personalități contemporane, așa cum ar fi Keanu Reeves, Neil Young, Ellen Page, Avril Lavigne, Ryan Reinolds și Ryan Gosling, Seth Rogan, Justin Beiber, Celine Dion, Drake sau Jim Carey. Lista este completată de foarte mulți alți actori, comici, muzicanți și nu numai.



● Dacă ai urmărit filme sau seriale cu canadieni, ori măcar How I Met Your Mother și a sa Robin Scherbatsky, ai observat probabil limbajul specific canadienilor. Deși limba națională cea mai folosită este engleza britanică (ori franceza, în unele regiuni), vei întâlni multe expresii caracteristice acestei țări, având un argou cu totul aparte.



● Din punct de vedere al invențiilor, Canada se poate mândri cu contribuții pentru crearea:











○ Personajului Superman



○ Baschetului



○ Tratamentului cu insulină



○ Mașinăriilor de suflare a zăpezii



○ Telefonului fix



○ Sistemului IMAX



● Canada este recunoscută inclusiv pentru simbolurile sale. În 1975 a fost declarat oficial Castorul ca animal național, protejat prin lege deoarece este pe cale de dispariție. Pe de altă parte, vei observa că și arțarul are un loc special în inima canadienilor, frunza sa fiind inclusă pe steagul țării, pe articolele vestimentare, în numele echipei naționale de hockey, dar nu numai. De asemenea, siropul de arțar este delicatesa iubită de toți canadienii, iar dovada în acest sens este că statul are o rezervă națională care are scopul de a aproviziona, în caz de urgență, tot Globul cu acest produs.



● Și că tot a venit vorba, sportul preferat al canadienilor, pentru care se implică trup și suflet la fiecare eveniment, este hockey-ul, evident, pe gheață.



● Există o categorie aparte de fapte amuzante când este vorba de Canada, iar de data aceasta este vorba de sistemul lor judiciar. Din cadrul legilor naționale, trebuie amintite câteva reguli cu totul aparte, neașteptate, precum:



○ Doar în Alberta, Manitoba și Quebec este legal să bei alcool de la 18 ani, în restul provinciilor fiind impusă vârsta minimă de 19 ani.



○ Este ilegal să transporți obiecte care pot să fie folosite pentru protecția propriei persoane, împotriva unui atacator uman (în Canada au loc și multe atacuri din partea animalelor, predominant a urșilor).



○ Deși personaje celebre din benzile desenate sunt din Canada (Wolverine) sau au fost create de canadieni (Superman), sunt interzise prin lege artwork-urile care includ infracțiuni, sub orice formă a acestora.



○ Spre deosebire de multe alte țări din toată lumea, în Canada canabisul este legal, nu doar în scop medicinal.



○ În teorie, conform codului penal, prostituția este legală în Canada, dar este interzisă cumpărarea/achitarea unor astfel de servicii.











○ În cazul în care ești cauza unui miros neplăcut într-un loc public, poți fi arestat și pedeapsa constă în până la 2 ani de închisoare.



○ Există o lege specială, numită “The Apology Act”, adică “Legea scuzelor”, care a fost adoptată și a intrat în vigoare în 2009. Conform acesteia, dacă îți ceri scuze în instanță sau în cadrul unei investigații, nu este o admitere a acuzelor aduse, ci o formă prin care îți arăți regretul, ori simpatia.



● Ținând cont de atacurile frecvente ale urșilor, împotriva oamenilor, locuitorii din Churchill își lasă cel mai adesea mașinile deblocate. În acest fel, la nevoie, pietonii se pot urca în autovehicule pentru a se proteja de pericol.



● Într-o proporție extrem de mare, canadienii sunt considerați extrem de prietenoși și de amabili, folosind foarte mult și des “mulțumesc”, “scuze” și alte expresii asemănătoare. Ei au obiceiul de a fi foarte comunicativi, în mod special când este vorba de amabilități, ce uneori pot fi duse înspre extrem, după opinia străinilor.



● Canada este o țară superbă, dar care este recunoscută pentru temperaturile sale extrem de scăzute. Cel mai geros moment din istorie a fost înregistrat în anul 1947, când s-a ajuns la -63C.



● Din același pachet de informații “iernatice”, nu poate să lipsească atenția acordată lui Moș Crăciun. În preajma sărbătorilor, a fost stabilită o medie de peste un milion de mesaje, de scrisori, care îi sunt adresate Moșului la propriul său cod poștal, “H0H 0H0, Polul Nord, Canada”.



Canada este, cu siguranță, o destinație pe care merită să o vizitezi cât mai curând. Ca turist ai extrem de multe peisaje naturale pe care să le admiri, ai orașe de apreciat, muzee, teatre și diverse alte atracții de vizitat, dar și evenimente la care să participi. Planifică-ți o excursie și încearcă să incluzi cât mai multe activități, deoarece este păcat să nu profiți cât mai mult de această călătorie!











Fiecare loc de pe acest Pământ are o poveste, fie că vorbim de formațiuni naturale, fie că vorbim de țări și națiuni, de monumente sau de alte realizări create de om. Dacă știi povestea din spatele lor, dacă ești atent la detalii, vei observa că toate au o frumusețe aparte, în mod special când vorbim de cele cu o istorie bogată.Canada este o țară superbă, care are extrem de multe puncte turistice, dar și atracții naturale, pe care merită să le vizitezi, cel puțin o dată în viață. În următoarele rânduri ai menționate câteva informațîi despre această țară, unele mai surprinzătoare, unele mai amuzante, dar toate extrem de interesante!● Deși Canada are o suprafață extrem de generoasă, de 9.985 milioane km2, densitatea populației este destul de mică, cu o medie de 3.7 persoane per km2, fiind vorba de un total de aproximativ 37,06 milioane locuitori.● Din punct de vedere al frumuseților naturale, Canada este o destinație de vis. Ea are în componența sa mii de lacuri naturale, numărul lor depășind totalul celor din toată lumea. Cele mai cunoscute sunt Lacul Mare Slave și Lacul Marele Urs, care sunt catalogate ca fiind și în top 10 cele mai mari lacuri la nivel mondial.● Tot din punct de vedere al frumuseților naturale de pe teritoriul Canadei trebuie menționat că 10% din pădurile de pe întreg Globul, sunt localizate în această superbă țară.● Unul dintre locurile superbe în care poți merge în Canada pentru a te distra, este orașul Montreal, din provincia Quebec. El este celebru în toată lumea pentru arhitectura sa, pentru sistemul educațional superior, catedrale, muzee, dar și pentru divertismentul aparte în care sunt incluse celebre cazinouri. În plus, această țară mai are câteva motive pentru care este recunoscută, așa cum este loteria Canada Atlantic Bucko, un joc apreciat pe tot mapamondul.