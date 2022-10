36 de morţi după o alunecare de teren în Venezuela

Va fi dificil de găsit supravieţuitori după dezastrul de sâmbătă, a declarat pentru AFP un membru al protecţiei civile, sub rezerva anonimatului. „Au trecut deja două zile şi dacă nu au decedat lovite de pietrele şi crengile aduse de curent, (victimele) au murit de hipotermie”, a precizat acesta.



Bilanţul provizoriu de 36 de morţi şi 56 de dispăruţi, anunţat de ministrul de interne Remigio Ceballos, este posibil să crească în ceea ce priveşte numărul de morţi.



„Ne ghidăm după miros (de cadavre în descompunere), iar azi am simţit acest miros în mai multe case”, a povestit un pompier, tot sub rezerva anonimatului.





Speranţele începuseră să se risipească marţi în Venezuela, unde echipele de salvare erau pesimiste cu privire la şansele de a găsi supravieţuitori din rândul celor 56 de persoane date dispărute în urma unei alunecări de teren care a făcut cel puţin 36 de victime în Las Tejerias, un mic oraş din centrul nordic al Venezuelei, informează AFP.Ţara se confruntă cu precipitaţii excepţionale începând cu luna septembrie. Ploile abundente din ultimele zile au provocat revărsarea cursurilor de apă şi alunecări de teren în Las Tejerias, o localitate cu 50.000 de locuitori, aflată pe un versant de munte.