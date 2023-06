4 sfaturi utile dacă vrei să găsești mașini de spălat rufe ieftine

Încearcă mașini de spălat rufe ieftine second-hand

Cumpără mașini de spălat rufe ieftine în perioadele de reduceri

Optează pentru mașini de spălat rufe ieftine din punct de vedere al consumului

Un preț mai mic poate însemna opțiuni mai puține

Când vine vorba despre electrocasnicele de mari dimensiuni, te apucă deja groaza când te gândești la sumele de bani pe care trebuie să le scoți din buzunar. Dar, dacă știi cum să cauți produsele de care ai nevoie, le poți găsi și la prețuri mai accesibile.Iată câteva sfaturi utile care să te ajute să găsești mașini de spălat rufe ieftine, care să te încânte atât pe tine, cât, mai ales, bugetul familiei.Poate că nu pare cea mai bună variantă la început, însă produsele second-hand, dacă sunt bine întreținute, pot avea o perioadă lungă de viață. De foarte multe ori se întâmplă ca obiectele pe care alții nu le mai folosesc ție să-ți fie de mare ajutor.Dacă bugetul pentru o mașină nouă de spălat este redus, atunci poți arunca o privire peste ofertele de mașini deja folosite. Sunt o mulțime de site-uri pe care oamenii postează anunțuri cu obiecte de vânzare de care nu mai au nevoie.Se poate ca printre ele să găsești o mașină de spălat Samsung, care nouă ar fi costat enorm, dar pe care altcineva o vinde la un preț decent.Desigur, înainte de a face achiziția, uită-te bine la poze sau chiar mergi acasă la vânzător pentru a vedea cu exactitate în ce stare se află aparatul. Dacă prezintă urme de rugină sau proprietarul îți spune că are elemente nefuncționale, atunci caută un model mai bun.După ce ai cumpărat mașinăria, asigură-te că o dezinfectezi corespunzător cu soluții antibacteriene și oțet.Stai și pierzi ore bune din zi pe internet? În loc să dai scroll pe Facebook sau Instagram, ori să vizionezi pe bandă rulantă clipuri pe Tik Tok, folosește timpul petrecut online într-un mod util. Cum? Vânând oferte la produsele de care ai nevoie pentru gospodăria ta.O mașină de spălat este un aparat electrocasnic destul de scump, așa că merită să duci o muncă de identificare a celei mai bune oferte. Majoritatea site-urilor care vând electrocasnice au diferite perioade promoționale. Dacă nimerești în zilele cu prețuri reduse, poți achiziționa o mașină la un preț la care nu te-ai fi așteptat niciodată.Fie că e vorba de vreo aniversare importantă sau lichidare de stoc, magazinele online vor profita pentru a face vînzări cât mai mari, iar totul este în avantajul tău. Desigur, dacă nu te grăbești, poți aștepta promoțiile de Black Friday, unde reducerile masive sigur îți vor gâdila portofelul.Ai primit vreodată un cod de reducere la magazinele care vând electrocasnice? Acum e momentul să îl folosești.Privește lucrurile și din altă perspectivă. Ieftin nu se referă întotdeauna la prețul de achiziție. Ci poate însemna și amortizarea costului inițial în timp. Ce înseamnă asta în termeni mai simpli? Că poți cumpăra o mașină puțin mai scumpă, dar care să economisească resurse de-a lungul timpului.Spre exemplu, modelele mai vechi folosesc la un ciclu de spălare o cantitate de apă mult mai mare față de modelele mai nou apărute. Același lucru se întâmplă și în cazul energiei electrice pe care o consumă. De altfel, cele vechi nu dispun de un număr prea mare de programe de spălare , ceea ce înseamnă că nu ai prea multe opțiuni din care să alegi.Dacă diferența de preț dintre o mașină cu un consum ridicat de energie și una care are și un program eco este destul de mică, atunci alege a doua variantă. În acest fel, atunci când îți vor sosi facturile la apă și energie electrică, nu vei mai simți niciun șoc, ci vei fi liniștit.Totuși, nu uita că un preț mai mic înseamnă, de cele mai multe ori, mai puține capacități ale mașinii. În primul rând, dimensiunea cuvei s-ar putea să fie mai mică decât la un model mai scump. Dacă știi că de obicei ai multe rufe de spălat, atunci s-ar putea să nu fie prea avantajos să cumperi un model cu o capacitate de încărcare redusă.Apoi, intră în discuție numărul de programe de spălare disponibile. Modelele ieftine sunt prevăzute de obicei cu programe de bază, precum cel special destinat țesăturilor din bumbac, cel pentru țesături sintetice, un program pentru țesături speciale și, eventual, un program pentru lână și unul rapid.Ele sunt suficiente pentru cineva care nu spală extrem de des și nu are haine prea delicate sau care au nevoie de un anumit program.Chiar dacă au un preț mai mic, sigur te vei bucura de opțiunea de a seta temperatura la care speli sau numărul de rotații. De asemenea, majoritatea modelelor noi de mașini de spălat, indiferent de preț, sunt dotate cu o siguranță pentru copii, care nu le permite micuților să deschidă ușa în timp ce aparatul este în funcțiune.