7 hobby-uri care sunt la modă în rândul bărbaților din România

Epoca în care trăim oferă distracții de tot felul. Fiecare dintre noi are foarte multe opțiuni pentru a-și petrece timpul liber. Unele dintre ele nu costă nimic, altele sunt pentru milionari. Problema este că timpul liber e tot mai puțin. De aceea, este foarte important să fie folosit cât mai eficient, prin practicarea unor hobby-uri care îmbină plăcutul cu utilul.Studiile indică faptul că bărbații se concentrează tot mai mult pe online în căutarea unor activități alternative prin care să alunge stresul cotidian. În același timp, ei nu renunță la preocupările tradiționale, precum practicarea sportului, pescuitul sau întâlnirile cu prietenii. Iată 7 hobby-uri care sunt la modă în rândul românilor:SportulPentru majoritatea bărbaților, sportul reprezintă un mod de viață. Atunci când sunt în timpul liber, fie îl practică, fie îl privesc. Cea mai practicată și cea mai urmărită disciplină este fotbalul, urmată de tenis și baschet. Pescuitul este, de asemenea, un hobby de top în rândul bărbaților.Mersul la sala de fitness se încadrează și el în această categorie, iar sălile sunt pline în orice anotimp. Ca sport sezonier merită amintit înotul, foarte practicat vara în mare sau în piscine.SocializareaBărbații apreciază timpul petrecut alături de prieteni, într-un bar sportiv, în aer liber sau la „o partidă de table”. În timpul reuniunilor, cel mai des se vorbește despre fotbal, despre mașini și, în special când se întâlnesc tinerii, despre jocurile video. S-a demonstrat că persoanele care au mulți prieteni sunt mai sănătoase și trăiesc mai mult decât cele singuratice. Potrivit studiilor, izolarea socială poate reprezenta un factor de risc pentru depresie.GătitulSe spune că cei mai buni bucătari sunt bărbați, iar afirmația nu are nicio legătură cu misoginismul. Într-adevăr, dacă ne uităm pe canalele tv cu profil culinar, vedem că majoritatea celor care se afirmă în această profesie face parte din această categorie de gen. Gătitul reprezintă un hobby pentru români, activitatea din bucătărie fiind una foarte relaxantă, dacă vorbim de prepararea unor mâncăruri delicioase pentru familie sau pentru prieteni.MeșteritulBărbații sunt „meșteri” din naștere. Nu contează că rămân cu piese în plus după ce demontează și reasamblează ceva... Meșteritul le aduce liniște, indiferent că deschid capota ca să vadă de ce se aude un „păcănit” la mașină sau că încearcă să construiască o măsuță din lemn. Din cauza prețurilor tot mai mari cerute de profesioniști, mulți au început să își renoveze singuri locuințele.Jocurile videoAm lăsat spre final jocurile video, însă ele reprezintă un hobby foarte răspândit în zilele noastre. La modă sunt jocurile în rețea. Zilnic, între prieteni, se desfășoară adevărate campionate de FIFA, Counter Strike, Dota sau Warcraft. Cei care vor să ducă emoțiile la un alt nivel intră într-un cazino online precum MrBit Casino și se distrează în timp ce testează cât de norocoși sunt. Indiferent de tipul jocului, grafica este desăvârșită.CălătoriileCălătoriile nu se vor demoda niciodată, pentru că stă în firea omului să își dorească să vadă cât mai multe locuri și să ia contact cu culturi diverse. De obicei, vacanțele sunt plănuite cu mult timp înainte, bărbații preferând să ajungă la destinație cu mașina, în detrimentul avionului sau al altor mijloace de transport. Până la călătoria propriu-zisă, pasionații fac mai întâi drumul virtual, cu ajutorul Google Maps sau Street View.Filme și serialeExistă destule variante de relaxare și pentru cei care nu pleacă de acasă. După jocurile video, trebuie menționată pasiunea multora pentru filme și seriale. Unii o duc la extrem, stând în fața televizorului sau laptopului chiar și un weekend întreg. Industria cinematografică s-a transformat după apariția platformelor de streaming, iar numărul tot mai mare de abonați confirmă că sunt mulți cinefili în România.