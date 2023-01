7 sfaturi pentru amatorii de jocuri de live casino

Să aleagă cu grijă cazinoul

Să profite de ofertele promoționale

Să citească mai întâi regulamentul

Să își facă socotelile corect

Se opteze pentru pariuri realiste

Să nu joace la recuperare

Să se distreze

Mulți dintre gamblerii care au făcut trecerea din cazinourile terestre în cele online, pentru mai multă discreție, preferă să joace în secțiunea live, acolo unde regăsesc o parte din atmosfera cu care sunt obișnuiți.În timp ce crupierii fac jocurile, clienții pot comunica între ei prin intermediul chat-ului sau pot interacționa chiar cu reprezentantul cazinoului, în cazul în care au nelămuriri. Dealer-ul de jocuri explică regulamentul și urmărește să întrețină o atmosferă destinsă.Jucătorii cu experiență știu cum să se relaxeze cel mai bine. Iată care sunt 7 recomandări pe care ei le au pentru cei care vor să experimenteze emoțiile de la mesele live:Orice pasionat de jocuri de noroc trebuie să știe că își poate deschide cont numai la operatorii licențiați. Toate platformele au sute de păcănele online, însă în ceea ce privește mesele live sunt diferențe destul de mari. Sunt cazinouri cu 6-8 mese cu dealer „real”, dar și cazinouri cu peste 40 de astfel de mese. Un alt criteriu după care trebuie să se ghideze jucătorii este reprezentat de mizele minime și maxime ale jocurilor, care sunt mai ridicate decât în cazul meselor electronice.Este ideal ca operatorul ales să ofere și un bonus la casino live. Jucătorii pot profita de o ofertă promoțională de bun venit care costă în fonduri suplimentare ce pot fi folosite și la mese live. De asemenea, în unele cazinouri online se desfășoară oferte care vizează secțiunea live, prin care sunt primite jetoane pentru rulaj sau pentru împlinirea unei anumite condiții (de exemplu, jucătorul are un pariu activ atunci când este extrasă o carte „misterioasă”, sau când bila se oprește pe un număr indicat la ruletă).Majoritatea jocurilor de cazinou au regulamente simple, dar acestea trebuie cunoscute de cei care se așază la masa virtuală. Pe lângă mecanismul jocului, este bine ca jucătorul să cunoască ce reprezintă toate opțiunile de pariere, astfel încât să nu le irosească timpul crupierului și celorlalți participanți punând tot felul de întrebări. O simplă citire a secțiunii „Info” îl poate ajuta să evite o situație stânjenitoare.Ca la orice joc de noroc, este important ca jucătorul să își gestioneze corect bugetul atunci cânt optează pentru o masă live. La ruletă, totul depinde numai de șansă. La blackjack, mai contează și abilitatea de a calcula probabilitățile, însă, în principiu, tot norocul are cel mai important cuvânt. Sfatul experților este ca bankroll-ul să fie împărțit astfel încât să ajungă pentru un număr cât mai mare de runde. O miză de 10% din buget pe un singur pariu este un drum rapid spre balanță zero.Jucătorii la mesele live sunt sfătuiți să opteze pentru jocurile cu payout mai mare. Spre exemplu, ar trebui aleasă ruleta europeană în detrimentul celei americane, pentru că avantajul casei este mai mic (2,7% vs 2,26%). În același timp, sunt recomandate selecțiile realiste; de exemplu, la ruletă, un pariu pe culoare are o probabilitate mult mai mare de reușită decât un pariu pe un anumit număr.Mesele live generează adrenalină mai mult decât orice alt joc de cazino, tocmai prin prisma interacțiunii despre care scriam. În condiții de emoții intense, este posibil ca un jucător să uite de managementul banilor atunci când pierde mai multe runde la rând. Astfel, tot mărește miza pentru a recupera pierderea, fără să mai țină cont de buget. Aceasta este o greșeală majoră, care trebuie evitată.Este sfatul de bază pentru toți amatorii de gambling. Fiind vorba de jocuri de noroc, nimeni nu trebuie să-și facă iluzii. În schimb, toată lumea ar trebui să se distreze, orice s-ar întâmpla. Acesta este farmecul jocului.