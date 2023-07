A murit cântăreața Sinead O'Connor

Cântăreaţa de origine irlandeză Sinead O'Connor, cunoscută pentru hitul "Nothing Compares 2 U" a murit la vârsta de 56 de ani, a anunțat miercuri publicația The Irish Times, potrivit Reuters. Informația a fost confirmată de familia artistei, printr-un comunicat oficial, conform BBC.







„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitei nostre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în acest moment foarte dificil”, a anunțat familia lui Sinéad OConnor, într-un comunicat, fără a oferi alte detalii. Decesul artistei vine la circa un an și jumătate după ce fiul ei, Shane, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis în ianuarie 2022. La o săptămână după moartea lui, și cântăreața a încercat să își ia viața. Chiar ea a anunțat pe rețelele sociale că urmează să se sinucidă. „Am decis să-mi urmez fiul. Nu are rost viața fără el. Tot ce ating, ruinez. Am rămas doar pentru el. Iar acum el a dispărut”, a scris ea atunci. Sinead O'Connor a urmat postarea cu un alt mesaj la o oră după, cerându-și scuze pentru mesajul alarmant și asigurându-și fanii că vrea să obțină sprijin medical. „Îmi cer scuze. Nu ar fi trebuit să spun sasta. Sunt cu polițiștii acum în drum către spital. Îmi cer scuze că am supărat pe toată lumea”, a postat aceasta, adăugând: „Sunt pierdută fără copilul meu și mă urăsc. Spitalul mă va ajuta o vreme. Însă o să-l găsesc pe Shane. Asta este doar o amânare”.







Muziciana, care şi-a schimbat numele în Shuhada' Sadaqat în 2018, când s-a convertit la islam, a spus la acea vreme că băiatul era "lumina vieţii ei". În ultimul ei tweet, transmis la 17 iulie, O'Connor a postat o fotografie cu Shane şi a spus: "De atunci trăiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieţii mele, lumina sufletului meu. Eram un singur suflet în două jumătăţi. A fost singura persoană care m-a iubit necondiţionat. Sunt pierdută fără el".







Cântăreața a devenit celebră în întreaga lume în 1990, pentru interpretarea melodiei „Nothing Compares 2 U”. O'Connor - care a avut un palmares de zece albume, iar Nothing Compares 2 U a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards în 1990 - a primit mai devreme în acest an premiul inaugural pentru album clasic irlandez - Classic Irish Album - în cadrul RTE Choice Music Awards.







O'Connor s-a născut într-o familie cu probleme la Dublin, pe 8 decembrie 1966. Mai târziu în viaţă, ea a susţinut că a început să aibă probleme de sănătate mintală din cauza faptului că mama ei a abuzat-o fizic şi sexual în copilărie.