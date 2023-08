Accident grav pe Canalul Suez. Un remorcher s-a scufundat după ce s-a ciocnit cu un vas petrolier

Un remorcher s-a scufundat pe Canalul Suez, după ce s-a ciocnit cu un petrolier care transporta gaz lichefiat și se afla sub pavilion Hong Kong. Un un membru al echipajului a murit, iar ceilalți șase sunt la spital, au declarat autoritățile responsabile de calea navigabilă, informează News.ro







Se fac eforturi pentru recuperarea remorcherului. S-au pus balize care marchează poziţia acestuia şi permit navelor să treacă. O echipă de salvare a localizat epava după accidentul de sâmbătă, iar calea navigabilă este în curs de curățare, a transmis Autoritatea Canalului Suez (SCA). Echipa a salvat șase dintre cei șapte membri ai echipajului de pe remorcherul scufundat și s-a desfășurat o căutare pentru membrul echipajului dispărut. La o televiziune locală s-a spus că acesta a murit. Este vorba despre, Sayed Moussa, un mecanic din Port Said, a anunţat familia sa. Petrolierul, Chinagas Legend, aşteaptă în Port Said până la realizarea procedurilor legate de accident, a arătat şeful SCA, Osama Rabie. Petrolierul, care se îndrepta spre sud în călătoria sa din Singapore spre SUA, are 230 de metri lungime şi 36 de metri lăţime şi transportă o încărcătură de 52.000 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL). Traficul spre nord a fost întrerupt pentru scurt timp, dar navele care vin dinspre sud nu au fost afectate. Scurtele perturbări cauzate de defectarea sau chiar de ciocniri între nave sunt frecvente pe calea navigabilă, prin care trece aproximativ 10% din comerțul maritim global.