Adunarea Generală a ONU se va reuni pentru a marca un an de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina

Adunarea Generală a ONU se va reuni, în data de 22 februarie, într-o sesiune specială pentru a marca primul an de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina şi va vota o rezoluţie în sprijinul Kievului pe fondul agresiunii Moscovei, transmite agenţia EFE, consultată de Agerpres.Potrivit unor surse diplomatice, reuniunea, care a fost convocată oficial vineri de Ucraina şi de mai mulţi aliaţi ai săi, ar urma să dureze două zile şi să beneficieze de prezenţa a numeroşi miniştri din diferite ţări care se vor deplasa special la New York pentru această întâlnire.În perspectiva întâlnirii, Kievul pregăteşte o propunere de rezoluţie care ar urma să fie votată la 23 februarie şi cu care doreşte să obţină un mesaj de susţinere din partea comunităţii internaţionale.Iniţial, guvernul ucrainean intenţiona să prezinte un text ambiţios care să sprijine planul de pace promovat de preşedintele Volodimir Zelenski, propunere care a fost deja respinsă de Moscova şi în care se cere, între altele, retragerea trupelor ruse şi aducerea în faţa justiţiei a celor responsabili de declanşarea invaziei.Totuşi, potrivit surselor citate, totul arată că, în cele din urmă, rezoluţia va avea un caracter mai general şi va fi în linie cu textele aprobate deja de Adunarea Generală a ONU de la începerea războiului, scopul fiind de a obţine un sprijin cât mai larg cu putinţă şi de a evita astfel numeroase abţineri în semn de nemulţumire faţă de un text mult prea „direct”.Ucraina şi aliaţii săi au reuşit să promoveze mai multe rezoluţii cu majorităţi copleşitoare în Adunarea Generală a ONU de la începutul războiului, pentru a contracara blocajul din Consiliul de Securitate, unde dreptul de veto al Rusiei nu a permis ajungerea la vreun acord.Tocmai în Consiliul de Securitate se pregăteşte o altă reuniune la nivel ministerial, chiar în ziua de 24 februarie, pentru a marca exact un an de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina. Este de aşteptat ca la sfârşitul întâlnirii să nu fie dat publicităţii niciun document oficial, dată fiind puterea dreptului de veto al Rusiei, care a blocat practic orice subiect din Consiliu având legătură cu războiul din Ucraina.La 24 februarie 2022, Rusia a declanşat o invazie în Ucraina pe care o numeşte „operaţiune militară specială”, calificată de Kiev şi Occident drept o agresiune nejustificată şi neprovocată împotriva unui stat suveran, prima de acest gen în Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial.