Ai telefonul URMĂRIT? Semnele care trebuie să-ți atragă atenția

Prin anumite metode, există riscul ca fișierele din telefonul tău să ajungă pe mâna hackerilor sau altor curioși, motivați dintr-un punct de vedere profesional sau altul.



Cea mai cunoscută metodă prin care cineva îți poate intercepta apelurile este printr-un atac KNOB (Key Negotiation Of Bluetooth), adică prin conectarea la telefonul tău via Bluetooth. De aceea, e indicat ca, atunci când nu o folosiți, să opriți această funcție a telefonului, potrivit flip.ro.



În ceea ce privește indiciile care ne-ar putea sugera că aparatul nostru este urmărit se numără sunetele ciudate din timpul apelurilor, cum ar fi voci la distanță, anumite sunete, click-uri. Atunci când efectuați un apel sau vorbiți cu cineva, aceste intervenții nu sunt normale într-o rețea atât de modernă, deci există posibilitatea, mai mult ca sigur, ca telefonul tău să fie ascultat.



Un alt fapt care trebuie să trezească anumite semne de întrebare este cel referitor la baterie. Dacă întreaga capacitate a bateriei telefonului tău scade inexplicabil, ar fi șanse mari ca telefonul să fie ascultat.



Ecranul telefonului poate lumina din senin și va emite anumite zgomote sau ajunge să se repornească fără niciun motiv. Totodată, și temperatura bateriei este importantă. Dacă se încălzește mai repede decât de obicei, este și acesta un semnal de alarmă.







Și nu în ultimul rând dacă sesizați o activitate pe ecranul telefonului atunci când nu îl folosiți, este posibil ca cineva să umble în telefon de la distanță, cu un program instalat în prealabil. Sau pur și simplu este vorba despre un virus care își face de cap prin fișierele sistemului de operare a telefonului.

Unii oameni nu sunt luați în serios sau și mai rău, se fac glume pe seama lor când spun că telefonul le este ascultat. Chiar dacă, de cele mai multe ori, probabil că este vorba de o exagerate, este totuși bine să știm că există unele indicii care ne pot avertiza că telefonul nostru chiar este urmărit, potrivit Realitatea