Alege acum telefoane second hand de vânzare, Samsung S22 Plus, de la yzzy.ro

Cu toții ne dorim să fim la modă, să avem lucruri frumoase, dar și accesorii interesante însă, din păcate, acestea costă sume destul de mari. A ști cum să echilibrezi bugetul poate fi o adevărată artă, important este să știi cum să cheltui banii pe ceva cu adevărat valoros. De exemplu, un telefon de firmă rămâne la fel de calitativ și dacă se cumpără second-hand. Atent verificat anterior vânzării, acesta va arăta ca unul nou și va funcționa ca atare.Magazinul online Yzzy se ocupă de vânzarea și cumpărarea acestor accesorii.Pentru cei care acum în prag de sărbători își doresc un telefon de firmă, pot alege unul ca și nou, dar fără cheltuieli în plus. Mai exact, dintr-o ofertă variată, se pot alege telefoane second hand de vanzare Samsung S22 Plus care se prezintă impecabil și care nu costă atât de mult precum cele din magazinele specializate.Mai precis, se face un cont gratuit pe Yzzy și mai apoi se caută telefonul dorit. La modelele Samsung ofertele sunt diversificate, se pot alege de la telefoanele care prezintă specificația de bun până la cele care prezintă specificația ca nou. Totul în funcție de dorința cumpărătorului și de bugetul alocat.În descrierea tehnică a fiecărui produs se specifică starea estetică, spațiul de stocare, culoarea disponibilă și, bineînțeles, garanția oferită de Yzzy, de 12 luni.Cum multe persoane este posibil să nu știe acest lucru, stările estetice se referă la felul în care se prezintă telefonul din punct de vedere estetic. Anume: acceptabil, bun, ca nou sau foarte bun. Aceste stări estetice sunt stabilite de către experții de la Yzzy, după ce telefonul a trecut prin mai multe stadii de evaluare.Pentru evaluarea unui telefon, echipa de la Yzzy aplică peste 30 de criterii de funcționare: sănătatea bateriei, vibrațiile, dacă microfonul funcționează, camere care sunt ok sau display intact. Acestea sunt doar o parte din criteriile de verificare, mai contează și altele, precum faptul că telefonul trebuie să fie liber de rețea.Sigur, telefonul care urmează fie să fie cumpărat de către Yzzy mai trebuie să nu prezinte suspiciune de furt. Acest lucru se poate verifica cu ajutorul unui buton listat pe site, care verifică IMEI-ul telefonului.Dacă îți dorești să cumperi sau să vinzi un telefon, în ambele cazuri te poți adresa platformei Yzzy. Și aceasta pentru că este un spațiu sigur de vânzare-cumpărare, iar toate procesele sunt transparente și explicate pas cu pas.Prețul este avantajos pentru cel care vinde. Totul este online, în felul acesta se câștigă timp pentru ambele părți. Telefoanele sunt verificate și testate gratuit, iar clienții au la îndemână și asistență telefonică pentru orice întrebare. La cumpărarea unui dispozitiv se oferă o garanție de 12 luni.De pe site-ul Yzzy se mai pot achiziționa telefoane Apple și alte accesorii precum huse sau încărcătoare. Detalii doar pe site-ul oficial yzzy.ro.Contact: contact @ yzzy.ro