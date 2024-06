Alegeri în SUA. Cine l-ar putea înlocui pe candidatul Joe Biden

După prestaţia dezamăgitoare a preşedintelui democrat Joe Biden în dezbaterea electorală cu rivalul său republican Donald Trump, în interiorul Partidului Democrat au început să apară voci ce remarcă nevoia unui alt candidat pentru preşedinţia SUA, chiar dacă mai sunt doar patru luni până la alegeri, relatează agenţia EFE.Surse apropiate Partidului Democrat au evidenţiat trei posibile nume de înlocuitor al lui Joe Biden, respectiv actuala vicepreşedintă Kamala Harris, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, şi guvernatoarea Michiganului, Gretchen Whitmer.Harris ar fi opţiunea care se înţelege de la sine, aceasta nu doar pentru că deţine vicepreşedinţia, ci şi pentru că, în calitate de prima femeie şi prima afro-americană ajunsă în această funcţie, s-ar adresa direct celor două grupuri electorale cheie pentru democraţi, respectiv afro-americanii şi femeile. Ea are şi avantajul vârstei, întrucât la cei 59 de ani ai săi nu ar genera aceleaşi îngrijorări în rândul electoratului pe care le provoacă Biden cu cei 81 de ani ai acestuia şi cu frecventele lui episoade de confuzie, care nu au lipsit nici din dezbaterea cu Donald Trump.Un dezavantaj al unei candidaturi a Kamalei Harris este că, deşi ea ar trebui să atragă categoriile de electorat progresist, sondajele arată că gradul său de aprobare pe ansamblu a scăzut de la 48,3%, la scurt timp după preluarea mandatului de vicepreşedintă, la 39,4% în prezent.Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, este cel mai des auzit ca un posibil înlocuitor al candidatului Biden, chiar mai mult decât vicepreşedinta Harris. În vârstă de 56 de ani, el este una dintre cele mai proaspete figuri ale Partidului Democrat, iar popularitatea sa în mass-media şi pe reţelele de socializare, precum şi guvernul său de orientare progresistă îl fac să fie o opţiune ideală.Avantajele sale sunt că este un bun comunicator şi are o imagine de prezidenţiabil. Ca dezavantaje, poziţia sa de guvernator al Californiei şi trecutul său de primar al oraşului San Francisco l-ar expune atacurilor din partea republicanilor, care descriu adesea acel stat ca fiind excesiv de progresist şi cu o infracţionalitate scăpată de sub control.Un alt nume cu şanse de a-i locul lui Biden dacă în cele din urmă acesta se va retrage din cursa prezidenţială este cel al guvernatoarei statului Michigan, Gretchen Whitmer, în vârstă de 52 de ani, considerată o stea în ascensiune în Partidul Democrat.Punctele ei forte includ poziţia de guvernator al Michigan, un stat electoral cheie, şi capacitatea sa de a negocia cu opoziţia republicană în susţinerea unor teme de pe agenda democraţilor, cum ar fi controlul armelor, accesul la avort şi protecţia membrilor comunităţii LGBTI+.Principalul său dezavantaj este anvergura limitată la nivel naţional, lucru pe care deja încearcă să-l remedieze.