Alegeri în SUA. Kamala Harris îl devansează pe Donald Trump într-un sondaj publicat de New York Times

Democrata Kamala Harris are un uşor avans, de trei puncte procentuale, în faţa republicanului Donald Trump, cu mai puţin de o lună rămasă până la alegerile prezidenţiale din SUA, indică un sondaj publicat de cotidianul american New York Times, transmite agenţia AFP.Vicepreşedinta democrată este creditată cu 49% din intenţiile de vot la scară naţională, faţă de 46% pentru Trump.Candidata în vârstă de 59 de ani ar urma să beneficieze şi de susţinerea a 9% din electoratul republican, potrivit acestui sondaj, realizat împreună cu Colegiul Siena.Kamala Harris a organizat, săptămâna trecută, un miting electoral alături de fosta parlamentară republicană Liz Cheney, repudiată de Donald Trump. Ea şi-a reiterat intenţia de a desemna un republican în guvernul său dacă va fi aleasă preşedinte al SUA.Precedentul sondaj de opinie al New York Times, publicat la jumătatea lunii septembrie, îi plasa pe cei doi candidaţi la egalitate perfectă, cu câte 47% din intenţiile de vot.