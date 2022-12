Alexandru Rafila, promisiune pentru români la final de an: "În așa fel încât să vă regăsiți încrederea în sistemul de sănătate"

"Încheiem anul 2022 în sectorul de sănătate după ce am trecut la începutul acestui an de partea cea mai dificilă a pandemiei și am reușit să o ținem sub control, am reușit să facem în așa fel încât să ținem spitalele deschise și lucrul poate cel puțin la fel de important este legat de faptul că investițiile pe care trebuie să le facem prin PNRR se află pe drumul cel bun", transmite ministrul Sănătăţii.







Alexandru Rafila își dorește, la final de 2022, ca în anul care vine să fie concretizate toate aceste investiții.



"îmi doresc foarte mult să puteți avea din nou încredere în sistemul de sănătate prin ceea ce facem noi, la Ministerul Sănătății sau la instituțiile subordonate Ministerului Sănătății, prin ceea ce fac profesioniștii din sistemul de sănătate și cred că trebuie să fim solidari și trebuie să fim responsabili de același timp.

