„Analfabetă! Hai, lasă boceala!” Înregistrare audio cu o învățătoare țipând la elevi

Instituția de învățământ se numără printre cele mai bune din Capitală. Într-o altă înregistrare se înțelege cum învățătoarea, enervată de faptul că unul dintre elevi nu a subliniat cuvintele necunoscute din text, începe să țipe și să-i facă mincinoși pe copii.















„Cine nu a mai auzit că trebuie să subliniați?! Nu vă e, mă, rușine? Vreți să promovați, vreți să evoluați, vreți să luați calificative bune… cum vreți, mă, dacă nici nu mă auziți când vorbesc în clasă?? Ești în prima bancă, ce faci, dormi?! Prima dată ai zis că n-ai avut timp. Ai văzut că nu-ți merge, acum ai zis că n-ai auzit! Câte minciuni mai vrei să spui? (…) Nu ți-e rușine?! Stai jos și dormi până n-oi mai putea! Mincinoși ce sunteți, vă iese minciuna pe gură!”, este discursul învățătoarei.

Mama unui copil de la o școală din București o acuză pe învățătoare că își umilește și jignește constant elevii. Aceasta a adunat și înregistrări audio în care dascălul ridică tonul la copii și îi face „analfabeți” sau „mincinoși”. Învățătoarea, care se află în ultimul an înainte de pensionare, spune că nu are un comportament nepotrivit, iar directoarea școlii o scuză că are doar „un timbru impunător”. Ceilalți părinți o apără, de asemenea.Dialogul este dintr-o înregistrare audio a unuia dintre părinții care au copil în clasa învățătoarei.