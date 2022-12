Anul 2022, cel mai călduros înregistrat în Marea Britanie

Fiecare dintre cele patru sezoane ale acestui an figurează printre cele zece cele mai călduroase consemnate vreodată de la debutul înregistrării acestor date la nivel naţional, în 1884, a precizat Met Office pe baza datelor sale ce vor fi anunţate oficial la începutul anului viitor.



Anul 2022 este cel mai călduros an înregistrat vreodată în Marea Britanie, afectată de mai multe valuri de căldură record în această vară, a anunţat joi serviciul britanic de meteorologie, Met Office, transmite AFP.„Anul 2022 va fi cel mai călduros an înregistrat în Marea Britanie. Deşi mulţi îşi amintesc de căldura extremă din vară, remarcabil în acest an a fost căldura relativ constantă de-a lungul anului”, a declarat Mark McCarthy de la Met Office, citat într-un comunicat.Temperatura medie anuală va fi cunoscută în ianuarie, însă aceasta va fi mai ridicată comparativ cu recordul anterior stabilit în 2014 (9,88 grade Celsius), conform datelor provizorii disponibile.