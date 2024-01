Atacurile houthi au dus la scăderea cu 42% a comerţului prin Canalul Suez în două luni

Volumul comerţului care trece prin Canalul Suez, ce suferă de pe urma atacurilor rebelilor houthi yemeniţi în Marea Roşie, a scăzut cu 42% în ultimele două luni, potrivit ONU, îngrijorată de repercusiunile asupra întregului comerţ mondial, transmite agenţia AFP.„Suntem foarte îngrijoraţi de atacurile asupra transportului maritim din Marea Roşie, care exacerbează perturbările comerciale legate de geopolitică şi schimbările climatice”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Jan Hoffmann, un responsabil al organului ONU responsabil pentru comerţ şi dezvoltare (UNCTAD).Potrivit UNCTAD, din cauza atacurilor houthi care i-au împins pe armatori să suspende tranzitul prin Marea Roşie şi să ocolească Africa, volumul comerţului prin Canalul Suez a scăzut cu 42% în ultimele două luni.Tranzitul săptămânal al navelor portcontainer a scăzut cu 67% faţă de anul anterior. „Deoarece cele mai mari nave portcontainer sunt în principal cele care nu mai folosesc Canalul Suez, scăderea cantităţii de containere este şi mai mare”, a menţionat Hoffman.Tranzitul petrolierelor a scăzut cu 18%, cel al cargourilor cu mărfuri vrac (cereale, cărbune etc.) cu 6%, iar transportul de gaze este oprit.Din luna noiembrie, rebelii yemeniţi houthi au declarat că vizează nave din Marea Roşie şi Golful Aden care au legătură cu Israelul în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza aflaţi sub asediul armatei israeliene.„Perturbarea comerţului în Marea Roşie este cu atât mai îngrijorătoare cu cât peste 80% din comerţul global cu mărfuri se desfăşoară pe mare, iar alte rute importante sunt deja sub tensiune”, a subliniat expertul UNCTAD.Astfel, tranzitul prin Marea Neagră a fost în mare măsură perturbat după invadarea Ucrainei de către Rusia, ceea ce a dus la o creştere a preţurilor mondiale la alimente în lunile care au urmat. Din cauza secetei, nivelul apei din Canalul Panama a scăzut semnificativ, reducând de asemenea traficul. Astfel, luna trecută, numărul traversărilor prin acest canal a scăzut cu 36% faţă de anul anterior şi cu 62% comparativ cu doi ani în urmă.„Perturbările prelungite pe rutele comerciale majore ar putea afecta lanţurile globale de aprovizionare ducând la întârzieri în livrările de mărfuri, la creşterea costurilor şi la un risc de inflaţie”, notează ONU, exprimându-şi îngrijorarea în special în privinţa preţurilor mondiale la alimente.