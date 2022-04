Atentate la Paris. Salah Abdeslam, declaraţie uluitoare în faţa anchetatorilor

Principalul suspect în dosarul atacurilor teroriste comise în 13 noiembrie 2015 la Paris, Salah Abdeslam, a declarat miercuri, în faţa judecătorilor, că a ''renunţat'' la planul iniţial de a se arunca în aer în seara atentatelor din capitala franceză, relatează AFP, dpa şi politico.eu.







''Intru în acest bar din arondismentul 18, îmi comand o băutură, privesc oamenii din jurul meu şi îmi spun 'Nu, nu o voi face'. Am renunţat, am plecat, am luat maşina'', a spus Abdeslam în audierea finală a procesului său, scrie Agerpres.







În urmă cu două săptămâni, el a refuzat să se adreseze judecătorilor. ''Vreau să mă explic pentru că este ultima dată când pot face asta. Voi face tot posibilul'', a continuat el după ce s-a plâns de modul în care este descris în presă.







Salah Abdeslam a explicat că a fost informat despre planurile privind atentatele din Franţa de către un alt membru al celulei jihadiste din spatele atacurilor, Abdelhamid Abaaoud, în data de 11 noiembrie 2015.







'Când mi-a spus 'O să te arunci în aer', a fost un şoc pentru mine. Trebuia să plec în Siria. Nu m-am simţit pregătit. Am sfârşit prin a accepta'', a afirmat el.







În seara de 13 noiembrie 2015, Salah Abdeslam a abandonat maşina cu care transportase trei membri ai celulei jihadiste, care s-au aruncat în aer în apropiere de Stade de France, automobilul defectându-se.







Ulterior, Salah Abdeslam a petrecut câteva ore la Paris, după care doi prieteni l-au preluat cu un alt automobil şi l-au transportat la Bruxelles, unde a fost arestat patru luni mai târziu, pe 18 martie 2016.







Atentatele din 13 noiembrie 2015 de la Paris s-au soldat cu 130 de morţi. Trei autori au comis masacrul de la sala de concerte Bataclan, iar alţi membri ai celulei jihadiste au atacat baruri şi restaurante. Trei atacatori sinucigaşi s-au aruncat în aer la arena Stade de France, care găzduia un meci de fotbal între echipele naţionale ale Franţei şi Germaniei.







Atacurile au fost revendicate de gruparea Stat Islamic. În total, 20 de islamişti au fost puşi sub acuzare în acest dosar.