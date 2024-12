Au început lucrările la Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac

Lucrările la noul Hotel de Gheaţă de la Bâlea Lac au început deja, având în vedere că în zonă temperaturile au fost constant scăzute, iar stratul de gheaţă foarte gros. Anul acesta, fiecare dintre cele 12 camere va purta numele unei personalităţi a muzicii clasice internaţionale, între care şi dirijorul Andre Rieu, pe care organizatorii vor să îl invite să viziteze hotelul.







”De câteva zile, în căldarea glaciară a lacului Bâlea e forfotă mare: se aud sunete de drujbe în funcţiune, motopompe de apă, motor de snowmobil. E atmosferă de şantier, cu meșteri şi agitaţie, deoarece au început lucrările de edificare a celui de-al 18 lea Hotel de Gheaţă”, anunţă organizatorii.







Unic în această regiune a Europei, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac este construit în cadrul Proiectului de Marketing Turistic ”Hotel of Ice Bâlea Lac”. Tehnologia de construire este similară cu cea din anii trecuţi, fiind folosite ”cărămizi” de gheaţă decupate din calota formată pe lacul Bâlea, care se îmbină între ele cu ”mortar” din zăpadă şi apă, precum şi cantităţi foarte mari de zăpadă bine înmuiate cu apă, turnate peste cofraje, lăsate la îngheţat câteva zile). Forma camerelor şi a celorlalte încăperi este de iglu, cu diferite diametre.







”Anul acesta, condiţiile meteorologice înregistrate la Bâlea Lac au fost foarte bune încă de la începutul lunii decembrie, astfel că am început ridicarea Hotelului de Gheaţă ceva mai devreme. Cred că de peste un deceniu nu am avut parte de aşa de multă zăpadă, temperaturi constant scăzute şi strat de gheaţă aşa de gros, în această perioadă a anului, iar această situaţie ne bucură tare. Aşadar, condiţiile meteorologice fiind ideale, am început în forţă şi până la această oră am finalizat pereţii şi acoperişurile primelor şapte igluuri. Lucrăm în continuare cu ambiţie şi dacă vremea nu ne va juca feste, vom putea deschide pentru vizitare şi primirea oaspeţilor, în Ajunul Crăciunului, aşa cum este tradiţia la Bâlea Lac”, a afirmat Arnold Gunter Klingeis, managerul Proiectului de Marketing Turistic ”Hotel of Ice Bâlea Lac".







Tema acestei ediţii a proiectului este muzica clasică internaţională, fiecare cameră a hotelului urmând a purta numele unei mari personalităţi (compozitor sau dirijor) din acest domeniu. Lista personalitatilor din muzica clasică va fi deschisă de celebrul dirijor olandez Andre Rieu, pe care organizatorii vor să îl invite să viziteze în această iarnă Transfăgărăşanul şi Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac.







Sculpturile de gheaţă care reprezintă personalităţile muzicii clasice vor fi realizate de celebrul sculptor Eugen Petri sub formă de basorelief, pe pereţii interiori ai hotelului, sau din blocuri de gheaţă masivă.







La finalul lucrărilor, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac (sezon 2024-2025) va fi compus din 12 camere tip iglu, un bar, un restaurant cu zonă de servit masa, un hol de acces şi o zonă intermediară. De asemenea, Hotelul de Gheaţă va găzdui expoziţii de artă temporare organizate în colaborare cu galeria de artă Cluj Art din Cluj-Napoca.

Mobilierul (baza paturilor din camere, barul, mesele şi scaunele din restaurant) şi toate decoraţiunile din hotel vor fi realizare din gheaţă. În interiorul obiectivului, iluminatul va fi realizat cu instalaţii rezistente la frig, gheaţă şi umiditate, economice, care nu degajă căldură.







În fiecare sezon, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac a atras câteva mii de vizitatori, turişti români, dar şi din străinătate. Anual, cei mai mulţi oaspeţi ai Hotelului de Gheaţă sunt britanicii.