„Avatar 2” continuă să facă valuri la box-office-ul nord-american

O altă continuare, „Puss in Boots: The Last Wish”, se regăseşte pe locul secund al podiumului, cu încasări de 22 de milioane în al doilea weekend de prezenţă în sălile de cinematograf. În acest film pentru copii din universul „Shrek”, felina porneşte într-o aventură epică pentru a-şi redobândi cele nouă vieţi.





O sumă deja astronomică, însă insuficientă potrivit regizorului peliculei, James Cameron, care a estimat că ar fi necesare încasări cel puţin duble pentru acoperirea cheltuielilor de producţie. Primul „Avatar” a avut încasări de 2,9 miliarde de dolari, un record.Cu acţiunea plasată din nou pe planeta Pandora, „Avatar: The Way of the Water” îl prezintă pe puşcaşul marin Jake Sully, interpretat de actorul Sam Worthington, care şi-a efectuat tranziţia în corpul unui Na'vi - popor de dimensiuni mari, cu pielea albastră, din Pandora - şi colaborează cu acesta pentru a-i proteja habitatul de o ameninţare mortală.