Ayatollahul Khamenei: „Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară”

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că ţara sa nu are arme nucleare şi nu încearcă să se doteze cu astfel de arme, după ce preşedintele american Donald Trump a adresat o scrisoare Teheranului în care a cerut să aibă loc negocieri, relatează agenţia AFP.„În ceea ce priveşte armele nucleare, se spune că nu i se permite Iranului să le obţină. Dacă am fi vrut să construim arme nucleare, America nu ne-ar putea opri. Faptul că nu avem arme nucleare şi nu căutăm să le obţinem se datorează faptului că nu ni le dorim”, a spus Ali Khamenei.Ayatollahul Khamenei a calificat drept imprudente ameninţările SUA, după ce Donald Trump a adresat o scrisoare Teheranului în care a cerut negocieri şi a avertizat cu privire la o posibilă acţiune militară dacă Iranul refuză.„Statele Unite flutură ameninţarea militară. După părerea mea, această ameninţare este imprudentă”, a mai spus Khamenei. „Iranul este capabil să riposteze şi, fără îndoială, va riposta”, a avertizat el.