Belgia şi-a deschis ambasadă în Republica Moldova

Belgia are, începând de săptămâna aceasta, ambasadă în Republica Moldova. Misiunea a fost inaugurată la Chişinău, în prezenţa şefei diplomaţiei belgiene, Hadja Lahbib, şi a omologului său moldovean, Nicu Popescu, informează Moldpres.Cei doi oficiali au susţinut o conferinţă de presă, în care au declarat că noua ambasadă va facilita relaţiile comerciale dintre cele două ţări şi va întări relaţiile bilaterale.„Avem o relaţie mai apropiată ca niciodată între Republica Moldova şi Belgia şi vrem să contribuim la fortificarea acesteia. Ne dorim să avem relaţii bune cu toate statele membre ale Uniunii Europene şi prezenţa Belgiei la Chişinău ne va permite să avansăm în acest domeniu. Am abordat subiecte esenţiale legate de relaţiile noastre bilaterale şi în primul rând am discutat despre aspiraţiile europene şi procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Beneficiem de sprijinul şi angajamentul Belgiei, dar şi de determinarea doamnei ministru de a ajuta Republica Moldova. Am prezentat în linii mari informaţii despre etapa la care se află Republica Moldova în procesul de îndeplinire a recomandărilor Comisiei Europene”, a spus Nicu Popescu.Şeful diplomaţiei de la Chişinău a subliniat că Republica Moldova mizează pe ajutorul Belgiei în procesul de aderare, cu atât mai mult că acest stat va prelua preşedinţia UE.