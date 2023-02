Beyonce - cel mai decorat artist din istoria Grammy

Gala de decernare a Premiilor Grammy 2023 a avut loc pe 5 februarie în Los Angeles și a celebrat cele mai populare acte muzicale. Beyonce și Harry Styles au condus detașat cu trofeele câștigate. Află restul premianților.Harry Styles a luat acasă premiul principal, câștigând "Album of the Year" pentru materialul "Harry's House". Cântărețul de 29 de ani a câștigat și la categoria "Best Pop Vocal Album".Beyonce nu s-a lăsat mai prejos și chiar a doborât un record, devenind cel mai decorat artist din istoria Premiilor Grammy. Queen Bey a adăugat încă patru premii Grammy la colecția sa de trofee, cu un total acum de 31. Cel mai recent album al ei, "Renaissance", a câștigat la categoria "Best Dance/Electronic Album", piesa "CUFF IT" a câștigat la "Best R&B Song", "Break My Soul" a fost desemnată "Best Dance/Electronic Recording", iar "Plastic Off the Sofa" a obținut "Best Traditional R&B Performance".Brandi Carlile a plecat cu trei premii Grammy, la fel ca Bonnie Raitt. Lizzo a câștigat doar un trofeu Grammy, dar a fost unul mare: "About Damn Time" a câștigat "Song of the Year". Kendrick Lamar a dominat categoria hip-hop, cu albumul "Mr. Morale & The Big Steppers", dar și cu piesa "The Heart Part Five".Printre alți artiști care au plecat acasă cu trofeele Grammy s-au numărat Ozzy Osbourne, Wet Leg și Willie Nelson. În plus, actrița Viola Davis a câștigat Premiul Grammy la categoria "Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording".