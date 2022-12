Bradul de Crăciun care îți taie respirația. Fotografiile umitoare sunt din Rockefeller Center, New York

Ceremonia de aprindere a acestui brad are loc de mai bine de 80 de ani și este transmisă la TV. Anul acesta au cântat în cadrul acestui eveniment artiști precum de Alicia Keys, Gwen Stefani, Blake Shelton, Andrea Bocelli şi Rockettes.







Bineînțeles că toate privirile au fost atrase de spectacolul de lumini de pe ramurile bradului norvegian, înalt de peste 25 de metri. Acesta cântărește aproximativ 14 tone și a a călătorit aproximativ 320 de kilometri din oraşul Queensbury, în nordul statului New York.



Bradul vechi de aproape 100 de ani este împodobit cu 50.000 de lumini LED multicolore şi are în vârf o stea Swarovski folosită din 2018, care cântăreşte 408,23 kg şi are 70 de vârfuri acoperite cu 3 milioane de cristale.

Celebrul brad de Crăciun din Rockefeller Center, New York a fost aprins. Odată cu acest eveniment s-a dat startul sezonului festiv de Crăciun din oraş.