British Museum a finalizat un acord pentru întoarcerea Frizelor Parthenonului în Grecia

De la începutul secolului al XX-lea, Grecia solicită în mod oficial, dar fără succes, restituirea unei frize de 75 de metri desprinsă din templul Parthenon, precum şi a uneia dintre celebrele cariatide provenind din Erechtheion, un mic templu din Antichitate aflat de asemenea pe Acropola din Atena, ambele piese fiind deţinute de British Museum.



Londra afirmă că sculpturile au fost achiziţionate legal în 1802 de diplomatul britanic Thomas Bruce, al şaptelea conte de Elgin, care le-a vândut apoi către British Museum. Grecia susţine însă că operele de artă au făcut obiectul unui furt atunci când ţara se afla încă sub ocupaţie otomană.





Frizele Parthenonului ar putea fi în curând trimise în Grecia în cadrul unui împrumut pe termen lung pe cale să fie finalizat între British Museum şi autorităţile de la Atena, a raportat cotidianul britanic The Telegraph, citat de AFP.Potrivit The Telegraph, preşedintele muzeului londonez şi fostul ministru britanic de finanţe George Osborne este pe cale să încheie un acord cu Atena privind expedierea în Grecia a acestor comori antice, în cadrul unui schimb cultural ce ar permite evitarea unei legi din Marea Britanie care nu permite muzeului londonez să îşi dezmembreze colecţia.„Am declarat deja public că încercăm în mod activ să găsim un nou parteneriat privind Frizele Parthenonului cu prietenii noştri din Grecia, iar acum, când intrăm într-un nou an, discuţiile sunt în curs de desfăşurare”, a declarat joi pentru AFP un purtător de cuvânt de la British Museum.