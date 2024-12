Căderea regimului al-Assad, o oportunitate istorică pentru sirieni

Preşedintele american Joe Biden a salutat înlăturarea de la putere a preşedintelui Bashar al-Assad în Siria, afirmând că ea reprezintă o oportunitate istorică pentru sirieni, transmite agenţia AFP.„În sfârşit, regimul al-Assad a căzut”, a declarat Joe Biden în timpul unui discurs la Casa Albă, în care a vorbit despre „un act fundamental de justiţie şi o oportunitate istorică pentru sirieni de a construi un viitor mai bun”, dar a şi avertizat în ce priveşte riscurile şi incertitudinea ce decurg din situaţia actuală.„Vom discuta cu toate grupările siriene, inclusiv în cadrul procesului sub egida Naţiunilor Unite, pentru a institui o tranziţie către o Sirie independentă, suverană, cu o nouă constituţie, un nou guvern în slujba tuturor sirienilor”, a mai spus preşedintele american.În aceeaşi intervenţie, Biden a avertizat că unele dintre grupările rebele care au participat la ofensiva fulgerătoare au antecedente de terorism şi de încălcare a drepturilor omului.„Noi am luat notă de declaraţiile liderilor acestor grupări rebele din ultimele zile şi ei spun lucruri corecte în acest moment, dar, pe măsură ce se pregătesc să îşi asume responsabilităţi mai mari, le vom evalua nu doar cuvintele, ci şi acţiunile”, a adăugat Biden, în opinia căruia al-Assad trebuie să dea socoteală pentru sutele de mii de sirieni nevinovaţi care au fost maltrataţi, torturaţi sau ucişi.XXXBashar al-Assad şi familia sa au sosit Rusia, unde au primit azil, au relatat agenţiile de presă ruse, citând o sursă de la Kremlin.„Assad şi membri ai familiei sale au sosit la Moscova. Rusia le-a acordat azil, din considerente umanitare”, a transmis Interfax.Moscova consideră necesară reluarea negocierilor cu privire la soluţionarea situaţiei din Siria sub auspiciile Naţiunilor Unite.„Oficiali ruşi se află în contact cu reprezentanţi ai opoziţiei armate siriene, ai cărei lideri au garantat securitatea bazelor militare şi a instituţiilor diplomatice ale Rusiei de pe teritoriul Siriei”, a indicat sursa de la Kremlin.