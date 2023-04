Calculează-ți „dimensiunile" somnului ideal din fiecare noapte și alege o somieră 160x200!

Calitatea somnului influențează decisiv starea generală de sănătate, dispoziția și performanțele de care ești capabil în fiecare zi. Orice persoană știe că, după una sau mai multe nopți cu somn puțin, capacitatea de concentrare scade dramatic, iar rezultatele obținute sunt slabe, indiferent de domeniul de activitate. Prin urmare, merită să investești în fiecare element care poate asigura o odihnă de calitate. Este esențial să alegi un pat, o saltea sau o somieră capabile să îți asigure tot confortul necesar.Alegerea optimă pentru un pat de două persoane este reprezentată de o somiera 160x200 . Conform specialiștilor, aceste dimensiuni sunt considerate ideale pentru a oferi suficient spațiu fiecărei persoane și a permite adoptarea unei poziții confortabile atât în timpul somnului, cât și a unor activități precum privitul la televizor sau cititul.În comparație cu o simplă placă realizată din PAL, utilizarea unei somiere oferă numeroase beneficii. Unul dintre cele mai importante constă în faptul că permite adoptarea unei poziții corecte din punct de vedere anatomic a corpului, pe întreaga durată a somnului, esențială pentru întărirea imunității și buna funcționare a unor sisteme esențiale ale corpului, precum cele nervos sau circulator.Dacă optezi pentru o somieră 160x200, căldura este dispersată în cel mai eficient mod posibil, iar ventilația saltelei este, la rândul ei, mult îmbunătățită. Prin urmare, este eliminat riscul de apariție și dezvoltare a mucegaiului nedorit.Evaporarea umezelii rezultată din transpirația din timpul somnului se realizează cu mai multă ușurință, ceea ce are un impact favorabil asupra funcționării sistemului respirator.Toți acești factori contribuie la creșterea în mod semnificativ a duratei de viață a saltelei, indiferent de tipul acesteia: din spumă poliuretanică, memory, cu latex sau cu arcuri.Sunt disponibile modele din lemn sau metal, precum și produse special concepute fie pentru persoanele supraponderale, capabile să suporte greutăți mari, fie pentru bolnavi ori alte persoane care trebuie să petreacă timp îndelungat în pat.Poți opta, de exemplu, pentru o somieră 160x200 cu lamele late din lemn de fag multistratificat, care conferă o rezistență foarte bună. Lamelele au o grosime de 7 milimetri și o lățime de 170 de milimetri și sunt încastrate în rama patului cu garnituri speciale din material plastic. Pe lângă asigurarea unei rezistențe sporite, modul de asamblare oferă și avantajul eliminării scârțâitului. Produsul are două zone independente de odihnă, astfel încât mișcările sunt amortizate și nu se transmit de la un partener la altul. Modelul este fabricat în România și expediat în cele mai bune condiții, împachetat în carton și folie pe toate laturile, pentru un transport lipsit de orice surprize neplăcute.Un alt produs apreciat este un model metalic, cu picioare, care asigură un suport potrivit pentru orice tip de saltea. Pentru un plus de rezistență, profilul metalic are 30 de milimetri lățime și 15 milimetri grosime. Înălțimea picioarelor este de 25 de centimetri, iar înălțimea totală a produsului ajunge la 28 de centimetri. 