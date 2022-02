Calificații în finala selecţiei naţionale Eurovision, din 5 martie

În urma semifinalei care a avut loc sâmbătă, 12 februarie, Andrei Petruş concurează cu piesa "Take me", iar Alex Parker & Bastien, cu "All this love", după cum informează AGERPRES. Acestora li se alătură Cream, Minodora şi Diana Bucşă, cu "România mea", Petra, cu "Ireligios", Kyrie Mendel - "Hurricane", Mo˜ISE - "Guilty", Gabriel Basco - "One night", Vanu - "Never give up", Dora Gaitanovici - "Ana", WRS - "Llamame".Juriul care a votat finaliştii selecţiei naţionale a fost format din Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu. Finala competiţiei naţionale va avea loc pe 5 martie, când va fi ales artistul care va reprezenta România la Eurovision. Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai. România va intra în concurs pe 12 mai, în partea a doua a semifinalei. Sub sloganul „The sound of beauty", Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie. Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).