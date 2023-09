Cancelarul Nehammer lansează o campanie publicitară în perspectiva alegerilor din Austria

Cancelarul austriac Karl Nehammer a lansat o campanie de relaţii publice cu mesaje optimiste menită să crească încrederea publică în coaliţia sa de guvernare, cu un an înaintea alegerilor şi în timp ce partidul său conservator este ţinta criticilor, relatează agenţia DPA.Karl Nehammer, care conduce formaţiunea Partidul Popular Austriac (OeVP), a prezentat astfel campania pe care a intitulat-o „Să crezi în Austria!”. El admite că populaţia suferă în urma pandemiei, a războiului din Ucraina şi inflaţiei, dar „în acelaşi timp, am văzut că poporul austriac este mult mai puternic decât au crezut mulţi şi noi înşine am crezut”.Nehammer nu enunţă în campania sa niciun proiect nou, dar menţionează măsurile anti-inflaţie, subvenţiile pentru energia regenerabilă şi combaterea migraţiei ilegale printre reuşitele guvernului său, care este o coaliţie formată din OeVP şi Verzi.Campania este lansată cu un an înaintea alegerilor legislative, într-un moment în care Partidul Popular Austriac se află pe locul doi în intenţiile de vot, cu un procent de 24%, în urma formaţiunii de extremă-dreapta Partidul Libertăţii (FPOe), cotat cu 30%, conform unui sondaj publicat mai devreme luna aceasta.