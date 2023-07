Cât costă să vă cazați la hotelurile vedetelor pe litoral: Simona Halep, Mihai Trăistariu și Andreea Bănică

Vedetele de la noi din țară fac bani frumoși nu numai din sport și concerte, ci și din turism. Prețurile la hotelurile lor sunt piperate, însă nu duc deloc lipsă de turiști. Printre cei care fac afaceri pe litoral se numără Simona Halep, Mihai Trăistariu, Andreea Bănică și Cristi Borcea.







Mihai Trăistariu în vârstă de 43 de ani, recunoaște că a mărit tarifele, comparativ cu anul trecut. El deține șase garsoniere, pe care le închiriază în regim hotelier. Imobilele sunt situate în stațiunea Năvodari, foarte aproape de plajă.







Apartamentele, decorate fie clasic, fie modern, sunt dotate cu toate facilitățile de care oaspeții au nevoie. De altfel, aceste garsoniere i-au adus artistului venituri în timpul pandemiei, când nu a mai avut deloc concerte.







Prețurile variază și în funcție de perioada aleasă. În plin sezon, în lunile iulie și august clienții trebuie să scoată din buzunar 350 de lei pe noapte. În luna septembrie, prețul scade la 250 lei.







„Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate. Eu din garsoniere adun cam 30.000 de euro pe vara, așa câștigurile mele”, a spus cântărețul. Trăistariu vrea să-și facă propriul hotel pe malul mării.







„Vreau să-mi fac și un hotel. Am fost și m-am uitat după un teren în Tuzla, am auzit să e zonă bună și m-am dus să văd ce se întâmplă pe acolo. Deocamdată e cam, gol, dar, cine știe cum se dezvoltă zona în viitorul apropiat. Așa era și în Mamaia Nord și ce amploare a luat în ultimii ani!”, a mai adăugat el.

Hotelul de 4 stele, deținut de Andreea Bănică, este situat pe faleza de la Eforie Nord și este dispus pe trei nivele ce găzduiesc doar apartamente, iar parterul e destinat unui spațiu comercial. Costurile pentru o noapte de cazare sunt destul de piperate. Pentru un studio cu vedere la grădină prețul este 768 lei pe noapte, iar pentru un studio cu vedere la mare trebuie să plătiți 886 lei. Aprtamentul cu balcon costă 1.181 lei pe noapte. Tarifele nu includ și micul dejun.







Tenismena Simona Halep (31 de ani) a deschis în urmă cu doi ani, în 2021, pe Litoral, un hotel de patru stele. Acesta este situat în partea de Nord a stațiunii Mamaia.







Complexul turistic are 20 de camere, iar investiția sportivei s-a ridicat la 1,5 milioane de euro. Apartamentele sunt formate dintr-un living, un dormitor, o baie și bucătărie. Incluzând și balconul, aceste apartamente ajung la o suprafață de 60 de metri pătrați.







De asemenea, este bine de știut că hotelul sportivei românce se află la 500 de metri de plaja Ammos. Deși condițiile apartamentelor din hotelul din Mamaia sunt foarte bune, turiștii se declară total nemulțumiți de prețurile piperate, echivalente cu cele din stațiunile de lux din lume, precum Monte Carlo, scrie click.ro







Astfel, pentru un sejur de două nopți în perioada 18-20 iulie trebuie să plătești 1.438 lei, iar în perioada 18-21 iulie, pentru trei nopți, costul ajunge la 2.157 lei.







Cristi Borcea (53 de ani) deține și el un complex hotelier în Olimp, afacerea fiind administrată de fosta soție, Mihaela. Unitatea de cazare are 12 apartamente, 12 camere triple (family room), 186 camere duble (twin si matrimoniale).







Mihaela, prima soție a lui Borcea, este și deținătoarea în acte a stabilimentului, cât și actuala nevastă, Valentina Pelinel, care a gândit interioarele.







Pentru două nopți în intervalul 18-20 iulie la hotelul lui Borcea trebuie să achitați 882 lei, iar în weekend (perioada 20-22 iulie) prețurile cresc la 931 lei.

Hotelul are trei stele, însă, anul trecut, Borcea l-a modernizat cu o piscină infinity de toată frumusețea.