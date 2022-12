Caz unic în istoria omenirii! Ce au găsit medicii în stomacul unui bărbat care se internase pentru că se simțea „balonat”

Un indian a ajuns la Spitalul Hangal Sri Kumareshwar cu dureri de stomac insuportabile.



Medicii care s-au ocupat de pacientul care se prezentase la spital cu dureri groaznice de stomac, au rămas surprinși atunci când au investigat zona abdominală a bărbatului.



După examinare, doctorii de la Spitalul Hangal Sri Kumareshwar au descoperit în stomacul acestuia peste 1,5 kilograme de monede.







Pacientul, operat de urgență



Dr. Eshwar Kalaburgi a explicat modul în care ceilalți medicii au făcut descoperirea șocantă.



„Suferea de o problemă psihiatrică. A înghițit aceste monede în ultimele două-trei luni. A venit la spital plângându-se de vărsături și disconfort abdominal. Pe baza simptomelor lui, am făcut o radiografie și o endoscopie și am găsit monede în stomac.



Așa că, am decis să-l operam urgent. Stomacul a fost dilatat enorm. O mulțime de monede au fost blocate în diferite locuri ale stomacului”, a declarat medicul Kalaburgi, potrivit Dailystar.com.

