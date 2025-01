Ce câștigă și ce pierde România odată cu intrarea în Schengen

România ar putea avea numeroase beneficii odată cu aderarea la spațiul Schengen, însă această schimbare vine și cu o serie de provocări și aspecte discutabile, care merită analizate cu atenție. Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unor posibile implicații economice.







Economia României are de câștigat după intrarea în spațiul Schengen, consideră cei mai mulți economiști. Există totuși și anumite nuanțe, despre care nu s-a vorbit aproape deloc sau deloc, dar care au fost abordate acum de economistul Radu Georgescu. Într-o postare pe Facebook, el spune că, din cauza faptului că România are un deficit comercial imens, nu va beneficia prea mult, cel puțin până când va reuși să creeze un echilibru între importuri și exporturi, adică să-și reducă deficitul de cont curent.







„Deja se văd primele efecte ale aderării la Schengen. Stațiunile din Ungaria și Bulgaria sunt pline de români. Am zâmbit când am auzit pe unii care spuneau că aderarea la Schengen este foarte bună pentru economia României. Eu sunt economist. Obligația mea este să înțeleg impactul economic al evenimentelor. După ce am aderat la Schengen am explicat că libera circulație a bunurilor și a oamenilor este benefică din punct de vedere economic doar pentru țările care exportă mai mult decât importă. România are cel mai mare deficit comercial din UE raportat la PIB. Adică importăm mult mai mult decât exportăm. La turism stăm și mai rău. Conform BNR, românii au cheltuit în străinătate 4 miliarde euro mai mult decât au cheltuit străinii în România”, explică Georgescu.







Este adevărat, există și state care pot să aibă o economie prosperă chiar dacă au un deficit comercial mare, iar aici expertul dă exemplul Statelor Unite ale Americii. Însă americanii recurg la taxe vamale pe importuri, ceea ce echilibrează balanța.







„Știi ce este haios? Pe planeta Pământ este o țară care are și ea un deficit comercial mare. Această țară se numește SUA. Pentru a proteja producția internă și a ajută companiile locale, americanii vor să introducă în 2025 taxe vamale de cel puțin 25% la toate importurile. Dar stai un pic. Americanii vor să-și protejeze economia? Și noi ne bucurăm că vom consuma și mai mult din import? Bănuiesc că americanii știu ceva economie. Primele 3 facultăți de economie din lume sunt din SUA. România nu are nicio facultate economică în primele 100. Suntem influențați de 2 legi. Gravitația și economia. În Univers toate lucrurile se mișcă datorită gravitației. Pe planeta Pământ toate lucrurile sunt mișcate de economie. De aceea este foarte important să înțelegi cum funcționează economia”, scrie Radu Georgescu