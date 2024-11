Ce metodă imagistică medicală inovatoare poate detecta cauzele infertilității masculine?

Ecografia testiculară poate preveni anumite boli

durere în zona inghinală sau în zona testiculelor;

umflătură anormală în zona testiculelor;

umflarea scrotului;

un disconfort produs de un chist sau tumoră;

mărirea ganglionilor limfatici femurali sau inghinali;

un disconfort în zona testiculelor produs de o infecție, o inflamație sau un traumatism.

varicocel sau dilatarea anormală venelor din scrot;

torsiune testiculară;

cancer testicular;

probleme de fertilitate.

Ce patologii afectează fertilitatea?

Infertilitatea este definită ca eșecul sarcinii la un cuplu, în timpul unui an de act sexual frecvent, neprotejat. Potrivit extimărilor, 84% dintre femei ar concepe o sarcină în decurs de un an de la contactul sexual neprotejat. În cazul în care sarcina întârzie, pot apărea suspiciuni de infertilitate la femei și bărbați. O examinare atentă medicală la o clinică modernă, a fiecărui partener, poate oferi anumite informații și conduce la investigații ulterioare.Potrivit OMS, în 20% dintre cazurile din infertilitate, cauza a fost, iar în 27% din cazuri, au fost găsite anomalii la ambii parteneri. Asta înseamnă că factorul masculin este responsabil de aproximativ 50% din cazurile de infertilitate.poate fi cauzată de o serie de factori, care includ: varicocelul, obezitatea, fumatul, utilizarea de steroizi anabolizanți, bolile cu transmitere sexuală, etc. Dacă aceasta este diagnosticată, tratamentul presupune substituție hormonală, administrarea unor medicamente, inseminare artificială, fertilizare in vitro, intervenție chirurgicală. Totul depinde de starea pacienților și de recomandarea medicală.La unii bărbați se face. Aceasta este solicitată în caz de:De asemenea, ecografia testiculară este indicată și în alte situații, precum:Medicii explică mai multe aspecte despre ecografia testiculară care merită cunoscute, deoarece ea ajută la investigarea. Desigur, ea se face în urma anamnezei de rutină, a examinărilor și analizelor de sânge. Astfel se evaluează prezența lichidului liber din scrot, volumul și morfologia testiculelor, grosimea pereților acestor organe.Ecografia poate detecta forme obstructive de infertilitate, dacă există obstacole în calea spermatozoizilor de la testicul la uretră. Pot fi: aderențe după infecții, anumite cicatrici de la operații, neoplasme în scrot care comprimă canalul deferent. Prin ecografie se pot identifica multe probleme: inflamații, abcese, leziuni, vene varicoase, tumori sau chisturi ale organelor scrotale, chistul seminal, inflamații ale testiculului și a epididimului acestuia, obsența unui testicul.Toate aceste probleme apar la bărbați și produc diferite simptome. Există diferiți factori legați de sănătatea masculină care pot provoca de pildă o afecțiune numită, care este o acumulare de lichid în jurul testiculului. Cauza este că organismul produce prea mult lichid sau că nu îl drenează normal. Hidrocelul apare și din cauza unei inflamații sau leziuni a testiculului și. Totuși afecțiunea poate fi uneori. Hidrocelul poate fi asociat cu infecții, tumori și alte probleme de sănătate.În concluzie, dacă se suspectează această afecțiune, trebuie de aplicat un tratament imediat pentru eliminarea cauzelor ei. Când apar simptome, se recomandă un control medical la un medic urolog. Diagnosticul este în general simplu și se face și cu ajutorul ecografiei.Tratamentul pentru hidrocelul testicular presupune hidrocelectomie cu îndepărtarea acumulării de lichid în testicul. Uneori se face puncție de lichid, ce are o rată mare de recurență.Alături de ecografie, pentru evaluarea fertilității masculine sunt indicate și spermograma, anumite analize și evaluări hormonale sau genetice.O altă afecțiune estecare poate duce la infertilitate masculină. Afecțiunea apare ca o dilatare anormală a unor vase de sânge în regiunea scrotală, care formează cordonul spermatic și include și venele din regiune. Varicocelul poate afecta distribuția nutrienților, eliminarea toxinelor, temperatura locală și producția de spermatozoizi. Tratamentul constă într-o intervenție chirurgicală sau alte opțiuni medicale, care se fac în clinici moderne, de specialitate.Pentru evitarea acestor boli și afecțiuni, bărbații trebuie să ducă un stil de viață mai sănătos și echilibrat, să aibă o dietă mai bună și să încerce să evite infecțiile, leziunile și traumatismele în zona respectivă.