Ce se intampla la expirarea numelui de domeniu?

Memento-uri automate prin e-mail

Expirarea domeniului si perioada de gratie

Expirarea perioadei de gratie

Dupa perioada de gratie a registrului

Cum sa va asigurati ca numele dvs. de domeniu nu expira

Activati notificarile de memento de reinnoire

Activati reinnoirea automata

Inregistrati-va toate domeniile la acelasi registrar

Profitati de perioadele de gratie

Concluzie

Numele dvs. de domeniu web este cea mai importanta parte a prezentei dvs. online. Este ceea ce introduc in bara de adrese a browserului dvs. utilizatorii atunci cand doresc sa va gaseasca pe Internet. Atunci cand achizitionati un nume de domeniu, il inchiriati de la un registrator si va ramane al dvs. pentru atata timp cat veti continua sa platiti taxele de reinnoire. Daca uitati sau omiteti sa platiti taxa de reinnoire in perioada de gratie alocata, pierdeti oportunitatea de a utiliza acel nume de domeniu si oricine il poate obtine. Intr-o astfel de situatie, consecintele pot fi foarte grave. Vom discuta in acest articol ce se intampla la expirarea numelui de domeniu web si va vom oferi cateva sfaturi pentru a ramane informat cu privire la inregistrarea numelui dvs. de domeniu. Registrarul de domenii web de la care ati achizitionat domeniul va face tot ce ii sta in putinta pentru a va aminti sa va reinnoiti domeniul.Inainte ca domeniul dvs. sa expire, majoritatea companiilor de gazduire web sau a registratorilor de domenii (un exemplu este HostX )va vor trimite o serie de e-mailuri automate. Aceste e-mailuri va vor aminti ca numele dvs. de domeniu este pe cale sa expire si ca trebuie sa platiti taxa de reinnoire.Cand va configurati pentru prima data numele de domeniu la un registrator sau o companie de gazduire web, asigurati-va ca:· adresa de e-mail din profilul dvs. este corecta, actualizata· ati introdus in lista dvs. de contacte email si adresa registratorului.Daca va reinnoiti numele de domeniu inainte de a trece data de expirare acesta va continua sa functioneze fara intrerupere. Daca nu va reinnoiti numele de domeniu inainte de data de expirare, majoritatea registratorilor va vor acorda o perioada de gratie pentru a va reinnoi domeniul.De obicei, perioada de gratie este de 30 de zile dar variaza in functie de extensia domeniului. Va puteti reinnoi numele de domeniu in acest interval de timp fara sa platiti taxe suplimentare sau sa va pierdeti in intregime numele de domeniu.O exceptie o reprezinta domeniile .eu care vor intra direct in carantina, fara a exista o perioada de gratie intermediara. Este esential sa stiti ca daca lasati numele de domeniu sa expire, numele dvs. de domeniu va fi dezactivat, iar website-ul dvs. poate afisa o pagina standard a registrarului sau pur si simplu sa inceteze sa functioneze.Daca perioada de gratie a trecut si nu v-ati reinnoit numele de domeniu, nu este totul pierdut. Registratorul dvs. va "salva" de obicei numele de domeniu pentru dvs. si va va oferi inca o perioada de gratie pentru reinnoire. Aceasta perioada de gratie este numita "registrar hold status" sau carantina. In aceasta situatie poate fi necesar sa platiti atat o taxa de reinnoire, cat si o taxa de rascumparare (pentru extragerea din carantina) pentru a va recupera numele de domeniu.Daca nu reinnoiti numele de domeniu in timpul perioadei de gratie a registrului, acesta va fi plasat intr-o stare de asteptare pentru a fi sters (Pending Delete).Daca proprietarul initial sau registratorul nu cumpara domeniul, acesta va fi sters si eliberat pentru inregistrare fara nici o alta restrictie ceea ce poate avea consecinte foarte grave asupra afacerii dvs.Este esential sa intelegeti ca inregistrarea numelui de domeniu este intotdeauna temporara si conditionata de plata taxelor de reinnoire. Indiferent cine sunteti si ce domeniu web detineti, va trebui sa platiti taxe de reinnoire pentru a va pastra numele de domeniu.Iata cateva modalitati de a evita expirarea domeniului:Sa presupunem ca ati platit pentru numele dvs. de domeniu timp de 3 ani in avans. Dupa ce trec cei 3 ani, este putin probabil sa va amintiti sa va reinnoiti singur numele de domeniu.O optiune mai buna este sa activati notificarile de reinnoire prin e-mail si sa va verificati adresa de e-mail periodic.O modalitate de a va asigura ca domeniul dvs. nu expira este sa va setati in contul dvs. optiunea de reinnoire automata.Aceasta inseamna ca atunci cand numele dvs. de domeniu este pe cale sa expire, registratorul dvs. va prelua automat din contul dvs. taxa de reinnoire. Astfel, site-ul dvs. web nu va fi in pericol de intrerupere.Daca va setati contul pe reinnoire automata, nu uitati sa va verificati informatiile de facturare din cand in cand. Daca cardul dvs. de credit expira sau daca trebuie sa il inlocuiti din orice motiv, plata de reinnoire va fi refuzata.Majoritatea registratorilor va vor trimite o notificare prin email daca informatiile cardului dvs. de credit au expirat. Astfel incat veti avea timp sa le actualizati inainte de data de reinnoire.Daca aveti mai multe nume de domenii, poate fi dificil sa le urmariti. O modalitate excelenta de a va asigura ca niciunul dintre ele nu expira este sa va transferati toate numele de domenii la un singur registrar, intr-un singur cont. In acest fel, numele dvs. de domenii vor fi intr-un singur loc sigur si conectate la acelasi modalitate de plata.Daca numele dvs. de domeniu expira, nu va faceti griji. Nu este totul pierdut. Puteti oricand sa va rascumparati domeniul pe durata uneia dintre perioadele de gratie.Este adevarat ca uneori s-ar putea sa trebuiasca sa platiti taxe suplimentare daca lasati data de expirare a domeniului sa treaca. Insa este mult mai ieftin sa platiti o taxa de rascumparare decat sa faceti o actiune de rebranding.Cand creati un site web nou, amintiti-va ca platiti pentru inchirierea numelui de domeniu pentru o anumita perioada de timp. Din cand in cand, va trebui sa platiti o taxa de reinnoire pentru a va pastra numele de domeniu.Cele mai bune moduri de a evita pierderea numelui de domeniu este:· sa va pastrati cardul de credit actualizat,· sa alegeti sa va reinnoiti automat numele de domeniu si· sa pastrati informatiile de contact actualizate in contul dvs.