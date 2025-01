Ce vrea să cumpere Armata de 7.000.000.000 € în 2025

În acest an, Ministerul Apărării Naționale vrea să continue achiziția de armament modern, iar noile înzestrări vor face mai ușoară viața militarilor români. În total achizițiile vor fi de peste 7 miliarde de euro.







În primul rând vorbim de achiziționarea de sisteme de armament individual tip NATO, adică de schimbarea vechilor AKM care sunt de zeci de ani în dotarea Armatei Române. Mai exact discutăm practic de dotarea soldaților cu noi tipuri de arme de asalt care să înlocuiască deja bătrânele puști-mitraliere realizate după modelul Kalașnikov.







În plus, mai avem programele de revitalizare a aeronavelor C-130 și modernizarea sistemului de avionică al acestora și cel de dotare cu radar de dirijare la apropiere și aterizare mobil/RDAAM.

Apoi, conform monitoruluiapărării.ro mai avem dotarea cu maşina de luptă a infanteriei pe şenile (Etapa I - aprox. 246 vehicule, valoare estimată contract – 2,54 miliarde EURO).

Pe de altă parte mai avem și procesul de achiziționare a unui sistem satelitar militar de telecomunicaţii (SSMT) (valoare estimată contract – 420 milioane USD), dar și a sistemului de securitate şi apărare cibernetică (SSAC) (valoare estimată 838 milioane lei).







Achiziție pentru Forțele Navale







În fine mai avem programul de achiziționare a două nave de patrulare maritimă. Aici ar fi favorite unele nave de producție americană din clasa LCS. US Navy are disponibile în prezent două nave din clasa Independence și patru nave din clasa Freedom. Au dotări moderne, sunt în serviciu de mai puțin de opt ani, unele de numai trei ani, iar deplasamentul lor este cel cerut de Forțele Navale Române. Aici prețul at de de apriximativ 300 de milioane de dolari.

Navele de luptă LCS sunt asemănătoare corvetelor din alte forțe navale și au o viteză maximă de 81 de kilometri pe oră.

Sunt operate de un echipaj format din peste 50 de ofițeri și marinari și sunt dotate cu senzori și sisteme de război electronic, dar și cu tunuri de 57 milimetri și 30 milimetri sau rachete antiaeriene RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) și antinavă RGM-184A Naval Strike Missiles.

În plus, LCS au vectori de mare precizie AGM-114L Hellfire care sunt lansați din sisteme verticale, dar și câte un elicopter MH-60R/S Seahawk, varianta navalizată a lui Black Hawk.