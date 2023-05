Cele mai frecvente greșeli pe care le fac jucătorii de blackjack

Blackjack este un joc care a atras mulți oameni datorită adrenalinei pe care o generează, faptului că este un joc foarte distractiv, cu reguli simple ce pot fi înțeles în doar câteva minute și, mai presus de toate, datorită marjei mici de profit a Casei, care poate scădea chiar și sub 1%.La jocurile de masă distracția este la cote înalte, însă în momentul în care te așezi la masă, fie că mergi într-un cazino terestru sau optezi pentru blackjack online cu dealer live , îți propui și să arați că ești mai bun sau mai inspirat decât dealerul. Exista însă câteva greșeli ce trebuie evitate, iar pe cele mai întâlnite le descoperi în rândurile următoare.1. Este greșit să copiezi strategia de joc a dealeruluiÎn momentul în care joci blackjack, există riscul să încerci să copiezi strategia de joc a dealerului. Mai ales la mesele live, când autenticitatea este și mai mare pentru că vei avea în fața un dealer real, care poate vorbi și limba română, există posibilitatea să fii tentat să adopți aceeași strategie. Acest lucru nu este însă indicat. Spre exemplu, ar fi o greșeală să dai hit când ai un total de 16 în mână. Recomandarea este să dai stand. În schimb, e indicat să dai hit până când totalul tău este de cel mult 15, iar apoi să te oprești.2. Evită să crești valoarea mizei dacă o serie negativăNu te abate nicio clipă de la strategia de bază, mai ales atunci când ai o serie mai proastă. Variațiile sunt inerente în jocul de blackjack indiferent care ar fi nivelul tău, motiv pentru care sfatul specialiștilor este să rămâi calm, să respecți strategia și bankroll managementul. Mulți începători tind să mărească miza în speranța ca ghinionul se va opri și vor recupera ce au pierdut, dar este o greșeală. Dacă chiar simți că nu este ziua ta, fă o pauză, oprește-te și fă o activitate ce te poate relaxa, cum ar fi cititul unei cărți ori o plimbare în parc.3. Ai grijă când alegi să DubleziRegulile de la blackjack sunt simple, dar pentru a avea succes pe termen lung e recomandat să te informezi în legătură cu strategiile ce pot fi aplicate. Prin intermediul lor poți diminua și mai mult avantajul casei. Spre exemplu, dacă ai un 10 în mână, iar dealerul are o carte între 2 și 9, e indicat să Dublezi. Mai mult, unii specialiști consideră că este bine să dublezi și când ai un 9 în mână, cât timp dealerul are 3, 4, 5 sau 6.4. Plata asigurării este o greșealăDacă dealerul are un As, conform regulilor te vei putea asigura împotriva unui Blackjack prin plasarea unui pariu ce poartă denumirea Insurance. Practic, el constă în jumătate din miza inițială și îți va oferi șansa de a câștiga la o cotă de 2 la 1 în cazul în care dealerul are Blackjack. Pe termen lung nu este indicat să mizezi pe Insurance deoarece vei pierde bani.5. Evită să faci Split, dacă ai cărți de valoare 10Împărțitul cărților nu este tot timpul profitabil, iar un astfel de moment poate apărea când ai cărți de valoare 10 (10, J, Q sau K). Prin această decizie s-ar putea chiar să îți scazi șansele de câștig. Când începi cu un 10 ai parte de un start bun și ai șanse ridicate să învingi mâna dealerului. Așadar, evită să dai split în astfel de momente și așteaptă cartea următoare înainte să decizi dacă mai dai un hit sau te oprești.