China a avertizat SUA cu un posibil răspuns militar în cazul unei vizite a lui Nancy Pelosi în Taiwan

China a transmis avertismente puternice pe cale privată către administrația Biden în privința unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, în Taiwan, scrie Reuters, preluând Financial Times.Relatarea Financial Times citează șase persoane familiare cu avertismentele chineze, care au declarat că mesajele sunt semnificativ mai puternice decât amenințările pe care le făcea Beijingul în trecut, când avea nemulțumiri legate de acțiunile sau politica SUA față de Taiwan, insulă revendicată de China.Mesajele private sugerează un posibil răspuns militar, au mai spus sursele citate de Financial Times.Consiliul Național de Securitate de la Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze, iar ministerul chinez de Externe nu a răspuns solicitării Reuters de a furniza o reacție pe acest subiect.China și-a intensificat activitatea militară în jurul Taiwanului, punând presiune asupra guvernului ales democratic să accepte suveranitatea Chinei. Guvernul taiwanez a declarat că doar poporul de 23 de milioane de oameni al insulei îi poate decide viitorul și că, deși dorește pace, se va apăra dacă va fi atacat.Preşedinta Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite, Nancy Pelosi, intenţionează să efectueze luna viitoare o vizită în Taiwan, pe fondul tensiunilor cu China. Ea a vrut să facă această vizită în aprilie, fapt care a stârnit proteste vehemente din partea Chinei, dar a trebuit s-o anuleze, după ce s-a îmbolnăvit de Covid.Ministerul chinez de Externe a declarat că o vizită a în Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților ar submina serios suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.Oficialii administrației Biden sunt îngrijorați că Beijingul ar putea să declare zonă de excludere aeriană (no-fly zone) deasupra Taiwanului înaintea unei posibile vizite a lui Nancy Pelosi, în efortul de a împiedica această deplasare.Chiar și președintele Joe Biden a vorbit în cursul acestei săptămâni despre îngrijorări din zona de apărare a SUA privind o posibilă deplasare a șefei Camerei Reprezentanților.„Cred că șefii armatei sunt de părere că (vizita - n.r.) nu este o idee bună acum, dar nu cunosc care este stadiul exact”, a declarat Joe Biden miercuri, întrebat dacă este o idee bună ca Nancy Pelosi să întreprindă o vizită pe insula autoguvernată a Taiwanului.Nancy Pelosi nu ar fi primul membru al Congresului american care ar vizita Taiwanul anul acesta, dar ar fi cel mai înalt oficial american care ar face această vizită în ultimii 25 de ani (fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, a călătorit acolo în 1997).