„China poate să închidă canalul Panama în cazul unui conflict cu SUA”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că nu are niciun dubiu că autorităţile chineze au un plan de acţiune în caz de situaţii excepţionale, care prevede închiderea canalului Panama în cazul unui conflict cu SUA, subliniind că Washingtonul intenţionează să soluţioneze ceea ce consideră a fi o ameninţare la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite, relatează agenţia Reuters.Cu doar câteva zile înaintea unui turneu în America Centrală în prima sa vizită în străinătate în calitate de secretar de stat al SUA, într-un interviu pentru The Megyn Kelly Show, Rubio a reluat unele dintre preocupările preşedintelui Donald Trump cu privire la influenţa Chinei asupra acestei căi navigabile strategice.În discursul său de învestire din 20 ianuarie, Trump a acuzat Panama că nu şi-a respectat promisiunile făcute în timpul procedurii definitive de transfer al canalului în 1999 şi că a cedat exploatarea acestuia Chinei - afirmaţii pe care guvernul panamez le-a negat vehement. El a promis că SUA vor recupera canalul, dar nu a spus când şi cum.Rubio, care a fost o lungă perioadă de timp unul dintre adepţii liniei dure faţă de China în Senatul SUA, a menţionat că societatea cu sediul la Hong Kong, care operează două porturi la intrările în canal dinspre Atlantic şi Pacific, reprezintă un risc pentru SUA, întrucât trebuie să facă tot ce îi spune guvernul chinez.„Şi dacă guvernul Chinei, în caz de conflict, îi va spune să închidă Canalul Panama, ei vor fi nevoiţi să o facă. De fapt, nu am niciun dubiu că au planuri de urgenţă pentru a face acest lucru. Este o ameninţare directă”, a avertizat secretarul de stat american.Guvernul panamez a negat vehement că ar fi cedat Chinei operarea canalului şi insistă că administrează canalul în mod corect pentru toate navele.