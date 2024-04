Cîrstoiu spune că a operat și la privat pentru că l-au chemat pacienții, dar susține că nu e în incompatibilitate

Candidatul PSD-PNL la Primăria capitalei, Cătălin Cîrstoiu spune că nu se consideră în incompatibilitate, deși recunoaște că a operat și în clinici private. El dă vina pe ordonanța care a modificat regimul incompatibilităților în sistemul medical.







„Primul lucru e legat de acuzațiile de incompatibilitate. Opinia mea e că doar o instituție poate să emită un raport, adică ANI. Din punctul meu de vedere eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt în incompatibilitate”, a spus el, vineri, într-o conferință de presă.







„Am operat și în alte spitale publice, însă vă spun că am operat și în R. Moldova, unde am început protezarea genunchiului și a șoldului. Am oferit opinia medicală și în alte spitale private când mi s-a solicitat. Am răspuns oricărui apel telefonic, mi-am spus opiniile și mi-am ajutat colegii. Eu nu fac chirurgie ușoară, e complicată, mă ocup de tratamente de cancer și operații mari, nu e un domeniu accesibil oricui, așa că eu am făcut tot ce am putut să-mi ajut colegii”, a susținut el.







„Legat de participarea mea la consultații la Anemona (clinica soției sale, n.r.), vreau să vă spun că am ajutat în egală măsură și, da, am răspuns și solicitărilor unor pacienți care aveau nevoie. Rolul meu a fost să asigur îngrijirea medicală a oamenilor, să le dau o opinie medicală, să-i tratez. Dorm liniștit în fiecare seară”, a continuat el, notează digi24.ro







„Legea 95 a fost modificată în 2016 prin OUG 79, care a introdus un alt regim la incompatibilităților în sistemul medical, cumva atipic, pentru că a creat haos. Această OUG nu a fost niciodată avizată în parlament, nu a fost pusă pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate, dar produce efecte juridice. Spune că funcția de manager e incompatibilă cu orice activitate, cu excepția activităților medicale și de cercetare în aceeași unitate. E aplicabilă managerilor, directorilor și șefilor de secție, astfel că oricine ocupă această funcție și în timpul liber, practic acesta nu mai există pentru că tu nu poți să faci orice activitate de orice tip. Cred eu, că dacă am fi obiectivi, am găsi multe astfel de situații, dar nu e relevant pentru că rolul meu se rezumă la a conduce un spital, nu la a reglementa. Eu nu am puterea să fac acest lucru”, a mai spus Cîrstoiu.