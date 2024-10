Claudia Sheinbaum, învestită drept prima femeie preşedinte a Mexicului

Claudia Sheinbaum, prima femeie preşedinte a Mexicului, cea mai mare ţară hispanofonă din lume, a depus jurământul pentru un mandat de şase ani în care fosta primăriţă a capitalei Ciudad de Mexico va trebui să se confrunte cu flagelul violenţei legate de droguri, transmite agenţia AFP.„Sunt mamă, bunică, om de ştiinţă şi credincioasă, iar de astăzi, prin voinţa poporului mexican, preşedintă”, a declarat Claudia Sheinbaum, în vârstă de 62 de ani, devenind astfel preşedinta unei ţări cu o populaţie de 129 de milioane de locuitori. „Nu am reuşit eu singură, noi toate am reuşit”, a adăugat noua preşedintă, de formaţie fizician, într-un omagiu adus femeilor celebre sau anonime ale Mexicului la depunerea jurământului în faţa deputaţilor şi senatorilor adunaţi în Congres.În luna iunie, Claudia Sheinbaum a câştigat alegerile prezidenţiale cu aproape 60% din voturi sub umbrela partidului de stânga aflat la guvernare, Mişcarea de Regenerare Naţională şi a aliaţilor săi. Cu aproape 36 de milioane de voturi, ea a obţinut cel mai bun vot din istoria ţării, susţinută de popularitatea preşedintelui în exerciţiu.