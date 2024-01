Combina frigorifică Beko B1RCNE404W: pro și contra

Lumea aparatelor de uz casnic este diversă și în continuă schimbare. Astăzi ne concentrăm atenția asupra unui produs specific: frigiderul Beko B1RCNE404W, parte a seriei b100, lansat pe piață destul de recent, în 2022.Mai întâi, puțin context despre brandul BekoBeko este una dintre primele 3 mărci de electrocasnice din Europa. Motivele? Aproape un secol de experiență în fruntea tehnologiei și un angajament ferm față de durabilitate și grijă față de mediu și societate.Compania, conștientă de faptul că "a face lucrurile cum trebuie" va fi vital pentru a obține un viitor mai bun pentru omenire, lucrează cu toată expertiza sa pentru a fi un model de afaceri durabil în care accentul se pune pe promovarea economiei circulare și a consumului și producției responsabile. Astfel, în catalogul său vast de produse, plin de tot felul de soluții pentru casă, găsim aparate eficiente din punct de vedere energetic, care utilizează mai puține resurse - cu scopul de a-și ajuta clienții să își reducă amprenta de carbon și să economisească bani la facturi.De asemenea, Beko acoperă toate etapele ciclului de viață a produsului, de la materia primă până la sfârșitul duratei de viață utilă, și se angajează să protejeze mediul înconjurător printr-un triplu angajament: reducerea impactului companiei, contribuția și reducerea impactului consumatorului și fabricarea de produse cu materiale reciclate și biocompozite.Printre cele mai avangardiste inovații se numără tehnologia HarvestFresh din frigiderele sale. Cu ajutorul puterii luminii, fructele și legumele sunt păstrate proaspete în combina frigorifică. Se simulează ciclul solar de 24 de ore, ceea ce ajută la prelungirea duratei de depozitare, iar vitaminele și nutrienții fructelor și legumelor sunt conservate mai mult timp.Istoria Beko începe în 1955, când aparatele electrocasnice deveneau un element de bază în fiecare casă. În ultimii 60 de ani, misiunea sa a fost aceea de a transforma viața clienților săi cu produse inovatoare care să le satisfacă nevoile și să fie mai durabile din punct de vedere ecologic. Căutarea inovației în beneficiul clienților și al mediului înconjurător i-a dus deja foarte departe. Beko este o marcă globală care operează acum în peste 135 de țări. Este, de asemenea, marca cu cea mai rapidă creștere pe piața europeană a aparatelor electrocasnice mari, cu o gamă largă de produse inovatoare și durabile.Combina frigorifică Beko B1RCNE404W – specificațiiAceastă combină frigorifică oferă o capacitate totală de 404 litri, ceea ce înseamnă un spațiu amplu pentru a ne depozita alimentele. În cadrul acestei capacități, frigiderul are 249 de litri, iar congelatorul are 106 litri. Capacitatea este suficientă pentru o familie mare, iar acest spațiu este bine organizat cu mai multe compartimente și rafturi.Sistemul No Frost este un aspect esențial de menționat. Datorită acestui sistem, nu va trebui să vă faceți griji cu privire la acumularea de gheață în congelator, deoarece previne formarea acesteia. În plus, prezența controlului electronic al temperaturii facilitează gestionarea temperaturii interne a frigiderului, permițând astfel o mai bună păstrare a alimentelor.O caracteristică notabilă este alarma de deschidere a ușii sale. Această funcție vă va alerta în cazul în care ușa frigiderului este lăsată deschisă, ceea ce este util pentru a evita pierderile inutile de energie și pentru a menține temperatura potrivită pentru alimentele depozitate.În ceea ce privește iluminarea, acest model de combină frigorifică dispune de iluminare LED. Aceasta nu numai că oferă o lumină strălucitoare și clară care facilitează vizualizarea conținutului, dar este și mai eficientă din punct de vedere energetic în comparație cu luminile tradiționale.Beko B1RCNE404W are 4 compartimente pentru uși, un sertar Crisper pentru fructe și legume pe un sistem de șine și 3 tăvi de sticlă. În ceea ce privește congelatorul, acesta este format din 3 sertare pentru o organizare optimă a alimentelor.Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestui model este tehnologia NeoFrost Dual Cooling. Această tehnologie asigură o distribuție uniformă a temperaturii în frigider, păstrând alimentele proaspete pentru mai mult timp. În plus, acesta include și tehnologia AeroFlow, care permite un flux de aer constant și uniform, și SmoothFit, care asigură închiderea ușoară a ușilor, prevenind loviturile și deteriorările.În plus față de cele de mai sus, această combină frigorifică Beko are o serie de moduri utile, cum ar fi modul Eco, care economisește energie, modul Holiday, care menține frigiderul la o temperatură minimă atunci când nu sunteți acasă, și opțiunile Quick Chill și Quick Freeze, care vă permit să răciți sau să congelați rapid alimentele atunci când este nevoie.Ușile reversibile și un mâner integrat contribuie la flexibilitatea și confortul acestui model. CoolRoom este un compartiment care menține o temperatură ușor mai scăzută decât restul frigiderului, ideal pentru carne și pește. În plus, această combină frigorifică Beko este prevăzută cu 6 tăvi pentru ouă, oferind o modalitate sigură și ordonată de a depozita ouăle.Cu un nivel de zgomot de 37 dB, combina frigorifică Beko B1RCNE404W este relativ silențioasă, ceea ce o face potrivită pentru bucătăriile deschise sau pentru cei care preferă un mediu liniștit. Dimensiunile sale sunt de 59,5 cm lățime, 203,5 cm înălțime și 66,3 cm adâncime, cu o greutate de 73 kg. Consumul său de energie este de 256 kWh/an, fiind clasificat în categoria de eficiență energetică E. Această combină frigorifică este disponibilă în culoarea albă PROS:• Capacitate de depozitare substanțială.• Tehnologie avansată pentru o mai bună conservare a alimentelor.• Funcții utile, precum alarma de deschidere a ușii și diverse moduri de funcționare.CONS:• Consumul de energie este oarecum ridicat.• Nu există dozator de apă sau gheață.• Nu există conectivitate inteligentă.