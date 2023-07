Comisia Europeană oferă stimulente pentru folosirea camioanelor cu emisii scăzute

Comisia Europeană a propus măsuri pentru ca transportul de marfă să devină mai eficient şi mai durabil, îmbunătăţind gestionarea infrastructurii feroviare, oferind stimulente mai puternice pentru camioanele cu emisii scăzute şi o mai bună informare cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul de mărfuri, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.Scopul este de a spori eficienţa în cadrul sectorului, ajutându-l să contribuie la obiectivul de reducere cu 90% a emisiilor generate de transporturi până în 2050, astfel cum se prevede în Pactul verde european, permiţând în acelaşi timp pieţei unice a UE să continue să crească.Construcţia căilor ferate este costisitoare şi, în UE, este din ce în ce mai congestionată. Regulamentul propus va optimiza utilizarea acestora, va îmbunătăţi coordonarea transfrontalieră, va spori punctualitatea şi fiabilitatea şi, în cele din urmă, va atrage mai multe companii de transport de marfă către transportul feroviar. Călătorii vor beneficia de servicii feroviare suplimentare, deoarece capacitatea reţelei va fi mai bine utilizată, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra serviciilor transfrontaliere, permiţând, printre altele, conexiuni mai frecvente şi rezervarea mai rapidă a biletelor.Normele actuale privind gestionarea capacităţii sunt stabilite anual, la nivel naţional şi manual. Acest lucru nu favorizează traficul transfrontalier (aproximativ 50% din transportul feroviar de marfă traversează frontierele); abordarea fragmentată duce la întârzieri la frontiere. Acest lucru, la rândul său, împiedică funcţionarea pieţei unice. Întârzierile cauzate de congestii cauzate de activităţile de întreţinere necoordonate sunt, de asemenea, frecvente.Propunerea de regulament de marţi privind utilizarea capacităţilor de infrastructură feroviară în spaţiul feroviar unic european se bazează pe proiectul de reproiectare a graficelor de circulaţie condus de industrie. Scopul este de a răspunde mai bine diferitelor nevoi ale sectorului feroviar: orare stabile şi rezervări anticipate de bilete pentru serviciile de transport de călători, precum şi curse flexibile adaptate la lanţurile de aprovizionare exact la timp pentru expeditorii de mărfuri.Peste 50% din transportul de mărfuri este efectuat pe cale rutieră în UE (cifrele din 2020), iar acest transport are o contribuţie majoră la emisiile de gaze cu efect de seră. Actuala Directivă privind greutăţile şi dimensiunile stabileşte lungimea, lăţimea şi înălţimea maxime ale greutăţii pentru vehiculele grele. Propunerea de astăzi revizuieşte aceste norme pentru a permite o greutate suplimentară pentru vehiculele care utilizează tehnologii cu emisii zero, deoarece acestea tind să crească greutatea unui vehicul. Acest lucru va stimula adoptarea unor vehicule şi tehnologii mai curate. Odată ce tehnologia se dezvoltă şi sistemele de propulsie cu emisii zero devin mai uşoare, datorită, de asemenea, utilizării dispozitivelor şi cabinelor aerodinamice, vehiculele mai curate vor beneficia de o sarcină utilă suplimentară în comparaţie cu camioanele convenţionale.