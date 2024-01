Comisia Europeană urmăreşte cu mare atenţie cazurile de corupţie în achiziţiile pentru armata ucraineană

Comisia Europeană urmăreşte cu mare atenţie cazurile de corupţie detectate de autorităţile ucrainene în achiziţiile pentru armată şi nu are nicio îndoială că, în consecinţă, Kievul va efectua o anchetă adecvată, relatează agenţia EFE.Declaraţii în acest sens au fost făcute de purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Eric Mamer, şi de purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe, Peter Stano, atunci când au fost întrebaţi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre informaţiile furnizate de Ministerul ucrainean al Apărării cu privire la cazuri de corupţie în achiziţionarea de muniţie.„Cunoaştem foarte bine aceste informaţii despre cazuri de corupţie în livrarea comenzilor în Ucraina. Am auzit deja că guvernul şi autorităţile ucrainene au anunţat o anchetă. Aşa că urmărim această chestiune cu mare, mare atenţie”, a precizat Stano.Purtătorul de cuvânt s-a referit la recuperarea de către autorităţile de la Kiev a 1,5 miliarde de grivne (peste 36 de milioane de euro la cursul de schimb actual) care fuseseră transferate unui intermediar pentru achiziţionarea de muniţie de artilerie la suprapreţ.Atât Stano, cât şi Mamer au declarat că executivul UE nu are nicio îndoială că autorităţile ucrainene vor efectua o anchetă proprie şi adecvată. Mamer a indicat totodată că „asistenţa UE acordată Kievului în drumul său spre viitoarea aderare la blocul comunitar serveşte, de asemenea, pentru a se asigura că statul ucrainean poate funcţiona în mod normal, inclusiv acele entităţi ale guvernului ucrainean şi ale administraţiei sale care luptă împotriva corupţiei”.Ministrul apărării ucrainean, Rustem Umerov, a evocat respectivul caz de corupţie într-o postare pe conturile sale de pe reţele de socializare în care a făcut un bilanţ al acţiunilor recente împotriva unor astfel de practici, asupra cărora aliaţii Kievului, cum ar fi SUA, au avertizat în mod repetat.Umerov a fost numit în această funcţie în septembrie anul trecut, înlocuindu-l pe Oleksi Reznikov, care a demisionat după mai multe scandaluri de corupţie în achiziţia de materiale pentru armată. Una dintre priorităţile declarate ale lui Umerov este de a promova transparenţa şi de a pune capăt acestor nereguli.Într-o scrisoare trimisă autorităţilor ucrainene la scurt timp după numirea lui Umerov, Casa Albă a cerut Kievului să ia măsuri urgente pentru eradicarea corupţiei în cadrul armatei, ca o condiţie pentru continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei.