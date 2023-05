Comisia Europeană vrea ca ONG-urile şi companiile de media să dezvăluie finanţările non-UE

Comisia Europeană vrea să oblige organizaţiile neguvernamentale (ONG), think tank-urile şi companiile de media să dezvăluie finanţările din afara Uniunii Europene, relatează agenţia DPA.Legislaţia face parte dintr-un viitor pachet al Comisiei din iunie, numit „Apărarea democraţiei”, scrie ziarul german Welt am Sonntag.Un registru naţional de transparenţă va indica dacă organizaţii precum asociaţii de afaceri, agenţii de relaţii publice şi canale media private sunt finanţate de state non-UE, a precizat ziarul.Organizaţii germane foarte cunoscute precum Transparency International, ProAsyl şi grupul de conservare a naturii BUND vor fi şi ele supuse acestor reglementări, potrivit raportului.„Fluxurile de bani din state non-UE care au drept scop influenţarea opiniei publice trebuie să fie dezvăluite”, a declarat vicepreşedinta Comisiei Europene Vera Jourova, pentru Welt am Sonntag.Jourova vrea să se poată afla dacă regimuri autoritare precum Rusia, China sau cele Orientul Mijlociu influenţează opinia publică sau deciziile politice în favoarea lor.„Uitându-ne la activităţile Kremlinului şi ale altor actori din ţările terţe, nu trebuie să fim naivi. Este momentul să aducem la lumină influenţa străină acoperită şi finanţarea dubioasă”, a spus Jourova.Demersul de a spori transparenţa vine după un scandal de corupţie, care a devenit public la sfârşitul anului trecut, privind presupusa influenţare a deciziilor Parlamentului European de către guvernele din Qatar şi Maroc.XXXRusia a declarat ONG-ul ecologist Greenpeace indezirabil, o măsură care îi interzice de facto activităţile în statul care reprimă orice voce critică de la declanşarea ofensivei sale în Ucraina.Într-un comunicat, Parchetul general a afirmat că Greenpeace International, care are sediul social în Olanda, reprezintă o „ameninţare la fundamentele ordinii constituţionale şi securităţii Rusiei şi încearcă să răstoarne puterea într-un mod anticonstituţional”.ONG-ul care are o filială în Rusia din 1992 desfăşoară în ţară în special operaţiuni de sensibilizare la schimbările climatice, de luptă împotriva incendiilor de pădure şi de conservare a speciilor animale.