Congresul mondial al telefoniei mobile revine la Barcelona într-un context nefavorabil

Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (MWC), cea mai mare reuniune anual─â a industriei telecomunica┼úiilor, a ├«nceput luni la Barcelona ├«n format complet, ├«ns─â ├«ntr-un moment ├«n care v├ónz─ârile de smartphone-uri scad ┼či, pe ansamblu, sectorul tehnologiei trece printr-o perioad─â nefavorabil─â, transmite AFP.Timp de patru zile, 80.000 de participan┼úi vor fi prezen┼úi la standurile MWC, potrivit Asocia┼úiei Mondiale a Operatorilor (GSMA), care, ├«ncep├ónd din 2006, este responsabil─â de organizarea evenimentului din capitala catalan─â.Chiar dac─â este vorba de o frecventare mai mic─â dec├ót recordul atins ├«n 2019, c├ónd 110.000 de persoane au participat la MWC, este totu┼či un progres fa┼ú─â de cei 60.000 de vizitatori ├«nregistra┼úi la edi┼úia din 2022, afectat─â de persisten┼úa restric┼úiilor sanitare introduse ├«n contextul Covid-19.ÔÇ×Suntem pe drumul revenirii la normalÔÇŁ, a dat asigur─âri directorul executiv al GSMA, John Hoffman. Potrivit acestuia, dinamica are leg─âtur─â cu revenirea ├«n for┼ú─â a firmelor chineze, dup─â redeschiderea frontierelor anun┼úat─â la finele anului trecut de autorit─â┼úile de la Beijing.Potrivit Asocia┼úiei Mondiale a Operatorilor (GSMA), entitate care regrupeaz─â aproximativ 750 de operatori ┼či produc─âtori din sectorul telecomunica┼úiilor, 2.000 de expozan┼úi vor fi prezen┼úi la edi┼úia din acest an a congresului de la Barcelona. ├Än plus, pentru prima dat─â de la debutul pandemiei, toate cele opt pavilioane ale MWC vor fi ocupate ├«n acest an.Printre companiile care ┼či-au anun┼úat participarea se num─âr─â gigan┼úii din domeniul telefoniei, Nokia, Samsung, Xiaomi, Orange, Vodafone, dar ┼či nume grele din sectorul tehnologiei ┼či industriei, precum Qualcomm, Airbus ┼či Microsoft, ├«n condi┼úiile ├«n care de mai mul┼úi ani MWC ┼či-a l─ârgit audien┼úa.Cu toate acestea, cea de a 17-a edi┼úie a MWC are loc ├«ntr-un context dificil pentru industria de smartphone-uri, pentru care v├ónz─ârile au sc─âzut cu 11,3% ├«n 2022, p├ón─â la 1,21 miliarde de unit─â┼úi, adic─â cel mai mic num─âr ├«nregistrat dup─â 2013, potrivit firmei de cercetare IDC.ÔÇ×Pia┼úa a suferit foarte mult anul trecutÔÇŁ, este de p─ârere Thomas Husson, analist la Forrester, care subliniaz─â c─â to┼úi produc─âtorii au ├«nregistrat o diminuare a v├ónz─ârilor, chiar dac─â ├«n diferite grade. Motivul: climatul de incertitudine creat de r─âzboiul din Ucraina ┼či infla┼úia accelerat─â, care a afectat puterea de cump─ârare, dar ┼či factori de natur─â structural─â.ÔÇ×├Än anumite regiuni, precum Europa de Vest, rata de penetrare este de ordinul a 90%, vorbim deci de pie┼úe mature. Iar rata de re├«nnoire se prelunge┼čte, deoarece oamenii ├«┼či p─âstreaz─â telefonul mai mult timpÔÇŁ, precizeaz─â Thomas Husson.La aceast─â situa┼úie se adaug─â un context global nefavorabil pentru sectorul tehnologiei, dup─â valurile de restructur─âri anun┼úate ├«n ultimele s─âpt─âm├óni de gigan┼úii din sector, precum Alphabet, Meta, Dell, Microsoft ┼či Amazon.