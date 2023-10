Convenţia de la Istanbul pentru combaterea violenţei de gen a intrat în vigoare în UE

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, cunoscută şi sub numele de Convenţia de la Istanbul, a intrat în vigoare în UE, după ce Curtea de Justiţie a UE a fost de acord cu cererea Comisiei Europene ca aderarea UE ca bloc la această convenţie să nu mai necesite votul unanim al statelor membre, dintre care şapte se împotrivesc respectivei convenţii întrucât consideră că ea promovează ideologia de gen.Aderarea UE ca bloc la Convenţia de la Istanbul va permite aplicarea de politici globale şi coordonate la nivel comunitar, iar statele membre vor trebui să aplice norme obligatorii pentru combaterea violenţei de gen, consemnează agenţia EFE.Adoptată de Consiliul Europei în 2011, convenţia cuprinde, printre altele, măsuri şi obligaţii care merg de la sensibilizarea opiniei publice şi până la acţiuni legale în care anumite forme de violenţă să fie considerate infracţiuni.Şase state central şi est-europene membre ale UE nu au aderat la această convenţie, respectiv Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Letonia şi Lituania, în timp ce Polonia, care a semnat-o sub un guvern liberal precedent, doreşte sub conducerea actualului guvern conservator să se retragă din ea.