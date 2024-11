Copiii vulnerabili din comunitate beneficiază de experiențe dedicate la Centrul de Echitație Hippolita din Oituz, județul Constanța – proiect în programul StartONG

În perioada 1 noiembrie - 22 decembrie 2024, Centrul de Echitație Hippolita din satul Oituz, județul Constanța, va găzdui peste 200 de copii vulnerabili din comunitate, în cadrul unui proiect finanțat prin programul StartONG, susținut de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tommorow Principalii beneficiari vor fi din rândul copiilor instituționalizați, aflați în centre rezidențiale, asistență maternală și alte forme de protecție specială, prin prisma colaborării deja inițiate de ACS Hippolita cu partenerii care derulează amplul program comunitar Copii cu Viitor - DGASPC Constanța și Asociația Club de Bine. Acest mecanism de colaborare public - privat aduce împreună oameni și organizații ale căror inițiative au ca scop comun crearea de experiențe valoroase pentru copii vulnerabili, energii puse în sprijinul binelui comunitar.În cadrul proiectului Pe cal toți suntem egali, vor fi organizate vizite ale unor grupe de copii vulnerabili, cu accent atât pe partea de informare și furnizare a unor experiențe educative, cât și pe zona de hipoterapie. Această oportunitate este cu atât mai valoroasă pentru copiii cu nevoi speciale (de exemplu autism sau deficiențe psihomotorii), care vor beneficia de o abordare adaptată respectivelor nevoi. În plan secund, se dorește ca unii copii care manifestă dorința de a se bucura de contacte repetate cu animalele îngrijite de ACS Hippolita să poată avea parte de aceste sesiuni mai complexe.Toți cei care vor vizita centrul de echitație din Oituz vor avea șansa de a interacționa cu caii într-un mediu natural, familiarizându-se cu activitățile obișnuite dintr-o fermă cu 23 de cai.Obiectivele specifice includ oferirea de sesiuni de echitație și terapie asistată de cai, menite să sprijinite dezvoltarea emoțională și fizică a copiilor, facilitarea comunicării non-verbale cu caii, de altfel animale puternice și blânde, dotate cu o inteligență emoțională ridicată. Toate activitățile se vor desfășura într-un mediu sigur și educativ, având coordonarea unor specialiști cu peste 10 ani de experiență în acest domeniu."După ce am ajutat o mulțime de copii să își învingă teama și să își estompeze problemele legate de deficit de atenție, avem acum ocazia de a aborda în mod direct o categorie socială vulnerabilă din societate. Am identificat nevoia urgentă de a oferi și copiilor instituționalizați și altor copii aflați în situații speciale această șansă minunată pentru evoluție pe plan emoțional, creștere a încrederii de sine, dobândire de noi cunoștințe utile și responsabilizare într-un cadru inedit pentru ei, dar total firesc pentru natura umană", a explicat Remus Haralambie, antrenor echitație, arbitru la Federația Ecvestră Română și coordonator al proiectului Pe cal toți suntem egali.De asemenea, reprezentanții acestui demers finanțat prin programul StartONG, susținut de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tommorow subliniază că modul în care se vor derula acțiunile va aduce suport și experiențe valoroase pentru copii, contribuind la dezvoltarea lor armonioasă.Dincolo de efectele pozitive pe care un asemenea proiect le are asupra beneficiarilor direcți, se dorește contribuirea sustenabilă la impactul comunitar: acești copii vulnerabili, sprijiniți și direcționați în mod corect, au posibilitatea de a devenii viitori membri valoroși ai societății. Impactul așteptat vizează chiar îmbunătățirea percepției comunității asupra copiilor vulnerabili, stimulând acceptarea acestora.este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultură. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/ de inițiativă.Înființată în anul 2011,administrează Centrul de Echitație și Școala de călărit Hippolita din satul Oituz, comuna Lumina, județul Constanța, aflat la 16 km de municipiul Constanța. Mulți dintre caii îngrijiți aici au fost preluați din situații de risc. Cu iubire și atenție, aceste animale au devenit, din victime, chiar parte a programelor de hipoterapie pentru copii și adulți. Se oferă în mod constant inclusiv cursuri de echitație, sunt organizate evenimente tematice, spectacole și demonstrații ecvestre, mereu cu respect maxim față de cal - cunoscut astfel în comunitate nu doar ca mijloc de recreere, ci și ca prieten.