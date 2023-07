Creşterea economiei Chinei a fost mai lentă decât se estima, în trimestrul doi diN 2023

China, a doua economie mondială, a înregistrat o creştere cu 6,3% în trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similară din 2022, un ritm mult mai lent decât estimau analiştii, de peste 7%, transmit AP şi Reuters.De asemenea, în perioada aprilie-iunie 2023, PIB-ul a crescut cu 0,8%, comparativ cu primul trimestru din 2023, arată datele publicate luni de Guvernul de la Beijing, în timp ce analiştii se aşteptau la un avans de 0,5%, dar mult sub nivelul de 2,2% din perioada ianuarie-martie 2023.Analiştii se aşteaptă ca în următoarele luni economia să încetinească şi mai mult, ţinând cont de cererea mai redusă pentru exporturile Chinei către alte economii.Purtătorul de cuvânt al Biroului Naţional de Statistică, Fu Linghui, a declarat luni la o conferinţă de presă că economia încă resimte impactul pandemiei, dar a dat asigurări că poate fi îndeplinită ţinta de creştere din acest an, de aproximativ 5%.Datele reprezintă un rezultat îngrijorător pentru economia chineză, care nu reuşeşte să accelereze. Redresarea Chinei se înrăutăţeşte. După măsurile de stimulare de la începutul anului, efectele pandemiei încă afectează evoluţia PIB-ului, a apreciat economistul Harry Murphy Cruise, de la Moody's Analytics.Majorarea cheltuielilor guvernamentale vor ajuta probabil industriile cheie, cum ar fi construcţiile şi sectorul imobiliar, dar nu vor reprezenta o soluţie miraculoasă, a adăugat el. Pe lângă majorarea cheltuielilor guvernamentale, autorităţile de reglementare ar putea reduce dobânzile.„Datele economice slabe sugerează că sunt urgent necesare măsuri de sprijin”, a explicat Marcella Chow, analist la J.P. Morgan Asset Management.În primul trimestru din acest an, evoluţia economiei Chinei a depăşit aşteptările, înregistrând o creştere de 4,5%, în urma majorării cheltuielilor de consum, după restricţiile severe din pandemie.Ţinta de creştere a Guvernului, de aproximativ 5% era văzută ca o estimare conservatoare, dar va putea fi îndeplinită numai dacă economia menţine actualul ritm al expansiunii. Alte date publicate luni arată un declin al exporturilor în iunie de 12,4%, comparativ cu perioada similară din 2022, deoarece cererea pe plan mondial stagnează, după ce băncile centrale din SUA şi Europa au majorat dobânzile pentru a contracara inflaţia.Vânzările cu amănuntul, un indicator al cererii din partea consumatorilor, au crescut cu 3,1% în iunie, comparativ cu perioada similară din 2022. Este un nivel ridicat, dar nu este suficient de solid, avertizează analiştii.Producţia industrială a depăşit aşteptările, înregistrând un avans de 4,4% în iunie, comparativ cu perioada similară din 2022.Anul trecut, PIB-ul Chinei a înregistrat o creştere de doar 3%, din cauza restricţiilor, mult sub ţinta oficială.