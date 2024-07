Culoarea părului în 2024: Ce nuanțe sunt în tendințe vara aceasta?

Tonurile de castaniu, bronz și cupru care au devenit cele mai populare

Nuanțele de maro și mai ales acelea care imită culoarea castanelor

Blond cald care se aseamănă cu nuanța fascinantă, aurie a mierii naturale

Nuanțele de albastru și azur pentru un look extravagant

Tonurile de roz la păr, mai ales de roz-roșcat ca piersica

Blond platinat în nuanțe diferite, care sunt mate și reci, dar oferă o coafură cu aspect sofisticat

Nuanțele de blond-roșu și portocaliu-roșu care oferă un aspect modern, uimitor

O combinație între nuanțele de blond ca mierea și blond satinat

Blond cașmir la șuvițele de păr în diferite nuanțe, mai deschise și mai închise, mai calde sau mai reci.

Splash light care creează iluzia unor zone evidențiate de un fascicul de lumină

care creează iluzia unor zone evidențiate de un fascicul de lumină Shatush cu efect de păr ușor ars de soare

cu efect de păr ușor ars de soare Sombre pentru un look mai elegant și mai aerisit

pentru un look mai elegant și mai aerisit Ombre cu efect luxos

cu efect luxos Babylights cu efect de păr sărutat de soare

cu efect de păr sărutat de soare Balayage pentru un păr elegant, în nuanțe naturale.

An de an, paleta profesională devine tot mai bogată și mai interesantă la produsele cosmetice de brand pentru vopsirea părului. În 2024, există o varietate de nuanțe naturale, care sunt la modă și care pot fi o sursă de inspirație pentru oricine.Pentru acest an, experții în industria frumuseții sugerează femeilor să țină cont de anumite, precum:De asemenea, hair-stiliștii recomandă pentru acest an și tehnici speciale de vopsire, precum:Cu o tehnică adecvată și o vopsea de păr de calitate înaltă, părul va arăta senzațional, va avea nuanțe sofisticate și la modă. O vopsea de brand este mereu cea mai bună alegere, pentru că nu va deteriora niciodată părul. Vopseaua va avea uleiuri bio, seruri cu Omega, extracte naturale (de susan, macadamia, măsline, floarea-soarelui, porumb) și va acoperi profesional firele de păr, asigurând o culoare rapidă, intensă și persistentă.Marile branduri oferăla aceste produse de îngrijire a podoabei capilare. Ele au ingrediente speciale, care mențin sănătatea firelor de păr și lasă șuvițele netede și fine.Dacă vrei să obții cele mai bune rezultate la păr, atunci caută în magazinele online doar produse profesionale, care au formule superioare celor din produsele de calitate îndoielnică ce sunt mai ieftine. Prin urmare, alege produse de lux, care sunt utilizate și la saloanele de înfrumusețare. Un exemplu de brand renumit estecare are produse cu formule blânde de vopsire a părului, care minimizează daunele și lasă părul strălucitor cu particule reflectorizante. Există însă și alte branduri remarcabile care au creat vopsele semipermanente cu formule blânde, fără amoniac.În această vară sunt în tendințele modei și nuanțele mai elegante, precum acelea de blond strălucitor, de bej ca mierea, de blond caramel sau nuanța piersicii. Nuanța deeste în mare vogă în vara anului 2024, ea subliniază trăsăturile feței.Nu lipsește din tendințele modei nici vopseaua, care este aproape mată și arată grozav mai ales la o femeie cu părul lung și voluminos. Albastrul este la modă, mai ales azur și denim-albastru rece. Aceste nuanțe sunt în trend, preferate de persoanele cu simț artistic.O culoare senzațională în 2024 este ciocolata neagră , care este elegantă și se potrivește fetelor, pe tot parcursul anului. O altă nuanță elegantă estecare te duce cu gândul la puritate și la sidef. De asemenea, sunt la modă culorile mai extravagante: verde intens mentă, flamingo pink cu șuvițe în nuanțe diferite mai mult sau mai puțin luminoase, auriu-roz, albastru pastel pudrat, mov deschis spre violet, roz fierbinte pentru un look superb, ca la festival.Nuanțele de pastel sunt de asemenea o alegere bună pentru acest an, ele au fost la modă și anul trecut și includ: nuanțe de roz deschis din vata de zahăr, tonuri pastel de miez roșu de la pepene verde, nuanțe de mov lavandă deschis, tonuri de roz deschis platinat, nuanțe de blond cenușiu, nuanțe de turcoaz pastel ce merg la părul blond, tonuri turcoaz ombré mai îndrăznețe și altele. Toate aceste nuanțe sunt interesante și apar și la extensiile de păr.