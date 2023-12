Cum creezi din living room un spațiu estetic și funcțional cu ajutorul corpurilor de iluminat?

Care sunt principalele surse de iluminat de care ai nevoie într-un living room?

Iată cum o iluminare corectă și echilibrată îți poate transforma camera de zi

Sursă foto: freepik/mrsirapholEi bine, soluția la această problemă poate fi mai simplă decât crezi!În camera de zi petreci cel mai mult timp, cu familia, prietenii, desfășurând diferite activități, planificând etc, și atunci este firesc să fie iluminată corespunzător, dar în același timp să fie și de impact din punct de vedere vizual. Cu alte cuvinte, este nevoie de echilibru și estetic.Dar cum poți crea un spațiu ideal pentru tine și familia ta? Rămâi și citește cum o iluminare bună poate transforma complet atmosfera camerei tale de zi, aducând luminozitate, energie și echilibru.Înainte de a purcede la a trata subiectul principal al acestui articol, poate ar trebui să îți reamintim că într-o cameră de zi iluminatul este diferit cumva de celelalte încăperi. Ce vrem să spunem cu asta?Într-o cameră de zi ai nevoie de o sursă care luminează întreaga cameră și este oferită de acel corp amplasat pe tavan, de lumina pentru diferite activități oferită de un lampadar, de exemplu, pe care-l poți așeza lângă canapea pentru a te ajuta să citești, și mai ai nevoie de lumina de accent, al cărei rol este să adauge stil și personalitate camerei.Iluminarea unui living room trebuie făcută cu atenție, pentru că este nevoie să combini diferite tipuri de surse pentru a crea un echilibru practic, eficient și plăcut.Pentru că folosești camera de zi în orice moment al zilei, ai nevoie de o lustra led cu variații de intensitate a luminii și temperatură de culoare. Asta îți va permite să folosești cantitatea de lumină de care ai nevoie în funcție de lumina naturală. În plus, te va ajuta să creezi atmosfera de care ai nevoie. Poți folosi nuanțe reci sau calde, potrivit nevoilor și preferințelor tale.Un alt avantaj al surselor de iluminat cu led este faptul că te vor ajuta să consumi mai puțină energie electrică, datorită eficienței energetice.Ascunde o bandă cu leduri sub un perete fals pentru a crea un fel de balustradă luminoasă în camera de zi. Efectul? O lumină caldă și plăcută într-o cameră mobilată în principal cu nuanțe reci. În plus, deoarece lumina este canalizată în jos, face ca încăperea să pară mai primitoare.Schemele de iluminat minimaliste sunt recomandate. O lumină suspendată cu un abajur transparent, atârnată jos deasupra mesei pentru a crea un punct central al zonei de ședere confortabilă ar fi perfectă într-un living room. Abajurul transparent va filtra lumina în întreaga cameră, așa că alegerea unui bec nu prea strălucitor ar fi înțeleaptă.Cum să duci o cameră de la obișnuit la extraordinar? Răspunsul este următorul: păstrează totul în mod elegant și discret, dar exagerează cu o singură piesă. Poate fi un corp de iluminat supradimensionat. Important este să creeze un echilibru între această piesă și restul camerei.Idealul absolut este să alegi un corp de iluminat care arată fabulos și luminează încăperea exact așa cum ai nevoie.În concluzie, transformarea camerei tale de zi prin iluminare nu este doar o nevoie de estetic, ci și o investiție în starea ta de bine. Cu aceste idei, poți schimba radical atmosfera în living, aducând mai multă lumină și o senzație de confort în fiecare colț al camerei.Bucură-te de transformarea pe care o aduce iluminarea potrivită și redescoperă plăcerea de a petrece timp într-un spațiu luminos și mai primitor ca niciodată!